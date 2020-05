Patiño y el “hijo de...” de Antonio Montero

A Maria Patiño le puede asistir la razón pero le pierden las formas, por lo menos en su pugna dialéctica con Antonio Montero. Le está llamando de todo, pero el calificativo más fuerte lo soltó este fin de semana:”eres un hijo de puta”. Le traicionaron los nervios y no pudo contenerse.

El frente anti Montero coge fuerza en “Sálvame” y en el “Deluxe”. A Patiño se unen Lydia Lozano, Gema López, Chelo Garcia Cortés...y las descalificaciones van desde mentiroso, a pesetero, mala persona, traidor...

He aconsejado a Antonio, con el que mantengo una amistas de muchos años, que frene sus impulsos y no sea tan duro con algunas de las colaboradoras, que no amigas, con las que comparte plató, porque la situación empieza a ser insostenible. El penúltimo en llegar contra las fijas desde los inicios. La difícil situación puede pasarle factura. Porque son enemigas peligrosas. Y se ve que no le quieren en el programa.

Montero es un excelente paparazzi, un cazador de famosos insuperable, pero hacerse el gallito en televisión, ninguneando a alguna de sus compañeras, como hizo con Lydia innecesariamente, no parece la mejor táctica para asentarse en “Sálvame”. Prudencia.