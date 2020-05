El otro drama de Alessandro Lequio

Tras la pérdida de su hijo Álex el pasado 13 de mayo, Alessandro Lequio se ha convertido estos días en el principal apoyo de su mujer María Palacios, ya que Borja, el hermano pequeño de ésta, sufre una grave enfermedad.

Según publica la revista !Hola!" Borja está recibiendo tratamiento médico y “se encuentra bien, estable”, según revela el entorno familiar.

Borja Palacios mantenía una estrecha relación con Álex. Los dos jóvenes se hicieron íntimos desde que María llegó a la vida del conde italiano. El pasado sábado, Borja acudía acompañado de su hermana para asistir al entierro privado del hijo de Ana Obregón.

Además, no perdió la oportunidad de despedirse de él en redes con un emotivo mensaje: “Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu ‘hermano mayor’. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! ¡Love you! (Te quiero)”.