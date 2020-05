La enfermedad golpea dos veces en casa de Lecquio

La prematura muerte de Aless, hijo de Alessandro Lequio y Ana García Obregón, a los 27 años de edad, víctima del cáncer, que ha conmocionado a España y dejado a toda la familia Lecquio-Obregón absolutamente desolada ha sacado a la luz la otra tragedia que se vive en el núcleo más cercano al aristócrata italiano.

Borja Palacios, hermano pequeño de María Palacios y cuñado del Conde Lequio, está enfermo y se encuentra en estos momentos recibiendo tratamiento médico, según informa la revista ¡HOLA! en su última edición. Aunque se encuentra estable, la muerte de Aless le ha dejado un gran vacío, ya que desde que se conocieron hace veinte años tenían una relación de “hermanos” al ser casi de la misma edad.

Borja, un auténtico desconocido para el gran público, acompañaba a su hermana en el último adiós a Aless en el cementerio de Tres Cantos el pasado sábado 16 de mayo. Aunque pocos ponían nombre a la persona que viajaba en el asiento del copiloto del vehículo que conducía María Palacios, un joven alto y de riguroso luto, con la cabeza totalmente rapada y semblante triste tras la mascarilla, llamaba la atención de los fotógrafos. Era Borja, un joven de la misma edad que Aless y que muchos creyeron que era un amigo del hijo de Ana Obregón.

Sin duda, la adversidad a la que ambos se han enfrentado en su lucha contra el cáncer siendo tan jóvenes, los unió aún más. Buena prueba de ella han sido las palabras de despedida de Borja Palacios en sus redes sociales al hijo de su cuñado y compañero de batallas.

“Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu “hermano mayor”. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! Love you! (Te quiero)”, ha escrito el hermano de María Palacios.

María Palacios que se ha mantenido en un discreto segundo plano durante la enfermedad y muerte de Aless Lecquio, se enfrenta ahora al dolor de ver como su hermano pequeño, Borja, lucha contra la misma enfermedad. Un nuevo e inesperado golpe para la familia Lecquio, más unidos que nunca contra la adversidad.