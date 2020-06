El guardia civil al que apoyó toda España: ¡Viva el cuerpo!

Es el menos conocido de los cuatro finalistas de «Supervivientes 2020», pero su humildad y el rechazo a las trifulcas isleñas, le han llevado a lo más alto del podio y a llevarse el maletín con los doscientos mil euros.

En Reinosa, su tierra natal, conocen bien a Jorge Pérez. Allí viven sus familiares y amigos más cercanos. Uno de ellos, José A., define al apuesto guardia civil como un «hombre muy especial, amante de su familia y con muchas virtudes. Aquí le quiere todo el mundo. Es generoso y solidario. Creo que va a donar una parte del premio a la asociación “Tú eres tu súper poder”, creada por su esposa, y su proyecto más inmediato es viajar al continente africano para emprender una iniciativa solidaria. Su mérito en la isla fue no haber perdido nunca los estribos, ni entrar en las peleas con otros concursantes. Como dijo Jorge Javier Vazqúez, ha sido elegante hasta el final». Su mujer es su debilidad, el gran amor de su vida. Junto a Alicia Peña y los tres hijos del matrimonio forma una familia feliz. Fue tal la alegría que se llevó ella al conocer que su marido era el ganador que tropezó con su vestido y casi tiene que celebrar el triunfo en un hospital.

Humilde y generoso

Para ella y para sus tres hijos, Mario, Martina y Marcos, fueron sus palabras más emotivas la noche del jueves: «Tengo una mujer que es única y unos hijos increíbles de los que cada día aprendo algo». Humilde y generoso con los suyos y los ajenos. «Tú eres mi premio en la vida», dijo el gran triunfador de la noche a su esposa, mirándola con unos ojos que demostraban el gran amor que siente hacia ella.

Jorge y el anterior ganador, Omar Montes, se saltaron todas las normas, pensando que ya no estaban en directo, y se fundieron en un emotivo abrazo, y fue la presentadora, Lara Álvarez, quien les llamó discretamente la atención. Pero toda España se dio cuenta del gesto y las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales. Su último destino fue en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad palentina de Aguilar de Campoo, donde se hizo muy popular entre los vecinos al salir una imagen suya en una campaña de la Benemérita, cuyo eslogan era «Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme, por dentro no somos distintos a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad». Fue un bombazo. La fotografía colgada en Twitter se hizo viral. Once millones de «me gusta», tres de retuits y un eco tan grande que salió en numerosos medios de comunicación. No tardaron en empezar a ofrecerle contratos para trabajar como modelo y, finalmente, compaginó su labor en la Benemérita con el mundo de la publicidad y la moda. Hoy, Jorge calla la boca de todos aquellos que piensan que son necesarias las trifulcas, las peleas y los conflictos, para ser el mejor del concurso. Su fortaleza física es pareja a su bondad. Cuando inició su aventura isleña afirmó que «mi intención es demostrarles a mis hijos que las cosas en la vida no son fáciles». Nunca miró al resto de participantes como rivales: «Todos son compañeros de fatigas. Y uno de los mejores regalos que me llevo de esta experiencia es la palabra amistad», aseguró.

Feliz reencuentro

No extraña que superara a Hugo en la penúltima eliminatoria. Su sencillez primó ante la audiencia por encima de la soberbia y el mal perder del ex compañero sentimental de Adara. Ana María Aldón era una rival más complicada, pero Jorge fue elegido por el 81,6 por ciento de los votos de la audiencia. En la hora de los felices reencuentros, Pérez no hacía otra cosa que buscar con los ojos a Alicia. Con el rostro bañado por las lágrimas se dirigió a ella con un «estás muy guapa, tenía tantas ganas de verte... Te necesito», y su esposa le desveló que «ahora, muchos adolescentes quieren estudiar para ser guardias civiles, y a los niños, tu ejemplo les hacía llorar cuando te nominaban. Has calado muy hondo en la audiencia, hasta las personas mayores lloran de emoción cuando me saludan en la calle. Eres un campeón».

Angel M. coincidió con Jorge en el Cuerpo, exactamente en el Grupo de Acción Rápida (los GAR), y le recuerda como «un gran compañero, un hombre que ayudaba a los demás y que nunca se daba por vencido en los más duros ejercicios. Tiene una fortaleza impresionante, y mucha disciplina. Es el hombre más honrado y cabal que he conocido».

Las redes sociales también se llenaron de elogios al resultar ganador del concurso.