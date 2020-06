El individuo oscuro que inquieta al Pequeño Avilés

No le deja ni a sol ni a sombra, le sigue a todas partes, acoso y derribo es su lema, nunca se da por vencido. José Antonio Avilés sufre su persecución incansable de quien llaman “El cobrador de la deuda” y no se sabe si pertenece a una empresa contra morosos legal o una invención de Mediaset par rodear a Avilés de un morbo añadido. Incluso se montan “enfrentamientos verbales” callejeros. El hombre de negro es inagotable, sombra perenne a objetivo fijo.

Es la primera vez que en la televisión de nuestro país se da tanta “cancha” a un personaje tan conflictivo. Le perdonan las mentiras, le redimen de sus pecados y olvidan sus presuntas estafas.

Borrón y cuenta nueva. La polémica pura y dura al poder, la ética y la dignidad brillan por su ausencia, en “Viva la vida “ casi le homenajean y suspiran con su regreso. Es el rey del show.

Incluso la mamaíta Carmen acompaña a su hijito José Antonio al plato. Lo pide la propia cadena.

Por cierto, Avilés me llama para aclarar que ha sido la cadena la que ha decidido que no participe en “La casa fuerte”, no he dejado plantada a la productora ni tengo problemas con ella. De momento, regresaré a mi trabajo en “Viva la vida” y tengo otros proyectos de los que aún no puedo adelantar nada. Y vuelvo con humildad, arrepentido de mis errores y dando gracias por esta nueva oportunidad “