Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, padres de una niña

Buenas noticias para los Alba. Fernando Fitz-James, hijo del Duque de Alba, y su esposa Sofía Palazuelo acaban de dar la bienvenida a su primera hija, Rosario. Muchos eran los rumores sobre que la pareja se decantaría por el nombre de Cayetana, de larga tradición familiar, pero el elegido es el nombre de la abuela del duque de Huéscar, fallecida en 2014 y a la que el joven estaba muy unido.

además, este también era el nombre de la madre de Cayetana, María del Rosario de Silva y Guturbay, marquesa de San Vicente del Barco.

La pareja se casó el 6 de octubre de 2018, en la capilla del Palacio de Liria, de Madrid, con lo que el nacimiento de Rosario pone el broche de oro a esta unión.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo comenzaron su relación hace ahora siete años. Se conocieron siendo estudiantes en The College for International Studies, en Madrid, y hasta 2015 no hicieron pública su relación. Un año más tarde oficializaron la relación en la Feria de Abril de Sevilla.