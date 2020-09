Andrea Bronston confiesa que sufrió un aborto de un hijo de Camilo Sesto

El programa ‘Hormigas blancas’ dedicado al cantante Camilo Sesto (Alcoy 1946 - Madrid 2019), en el primer aniversario de su fallecimiento (8 de septiembre de 2019), ha estado marcado, por el aborto de Andrea Bronston, la herencia y el origen de la canción “Pedóname” hasta ahora desconocido.

Andrea Bronston, corista de Camilo Sesto, como también lo fue de Bertín Osborne, aseguró en el programa que dirige Carlota Corredera que Camilo nunca quiso tener a “Camilín” (nacido de su relación con Lourdes Ornelas), porque supuestamente Ornelas le traicionó y de hecho, el de Alcoy conoció al niño cuando tenía cinco meses. “Cuando se enteró la mandó a México porque no quería saber nada porque la había traicionado. No quiso saber nada durante todo el embarazo y sólo cuando fuimos de gira a México, cuando el niño tenía cinco meses, lo conoció”.

Además, Bronston confesó que se quedó embarazada de Camilo Sesto. “No era un bebé buscado, fue un accidente. Él no se enteró hasta que yo lo había perdido”, afirmó Andrea al contar que se quedó embarazada de Camilo pero que perdió el bebé porque se cayó por la escalera en 1984.

Lo que no se conocía es que Lourdes Ornelas se quedó embarazada de otro bebé del compositor antes de Camilín. Pero la pareja decidió abortar, un situación que inspiró el tema ‘Perdóname’. “La historia es muy bonita porque él me llama y me lee la primera parte de la letra”, ha recordado Lourdes: “Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más”.