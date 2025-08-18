Del rumor a la verdad: Rosalía confirma su romance con Hunter Schafer

Rosalíano solo conquista escenarios con su música, también consigue que cada palabra que pronuncia se convierta en noticia. La catalana ha vuelto a revolucionar el panorama cultural tras su entrevista para la edición de septiembre de "Elle", donde aparece en portada como absoluta protagonista. Entre confesiones sobre sus nuevos proyectos musicales y reflexiones sobre el arte, la artista se pronunció por primera vez sobre su relación con la actriz Hunter Schafer, conocida mundialmente por su papel en "Euphoria".

El romance, que duró cinco meses en 2019, llevaba años siendo objeto de rumores. Fotografías de ambas paseando por Los Ángeles y la sospecha de que la canción "Tuya" iba dirigida a Schafer alimentaron la especulación. Sin embargo, no fue hasta 2024 cuando la actriz confirmó en una entrevista para "GQ" que efectivamente habían estado juntas: "Se ha especulado mucho, pero me alegra compartirlo. Rosalía es de la familia pase lo que pase".

Relación cercana

Hasta ahora, Rosalía había preferido el silencio. En la entrevista con Suzy Expósito para "Elle", la cantante ofrece una respuesta breve pero contundente: "No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía". Una declaración que, aunque esquiva etiquetas, subraya la independencia con la que la intérprete de "Motomami" construye tanto su vida personal como su carrera artística.

Rosalía en una imagen para una campaña publicitaria Dior

Hunter Schafer, por su parte, ha insistido en que mantienen una relación cercana y amistosa. "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia", aseguraba la actriz, que este año se reencuentra con la cantante en los rodajes de la esperada tercera temporada de "Euphoria". Rosalía, que se incorpora a la serie en un papel todavía rodeado de misterio, disfruta de la libertad creativa que le ofrece Sam Levinson, director y guionista de la producción: "Me encanta liberarla en una escena. Sus instintos naturales son fascinantes", confesaba Levinson para la misma publicación.

En el plano sentimental, ambas han seguido caminos distintos. Rosalía ha estado vinculada al actor Jeremy Allen White y actualmente mantiene una relación con el también actor y cantante Emilio Sakraya, con quien se la ha visto en Barcelona y Marruecos. Schafer, tras su ruptura con Dominic Fike, ha preferido mantener un perfil más bajo en cuanto a romances.

La artista española, fiel a su discurso de autenticidad, no necesita definiciones cerradas. Lo suyo es la libertad, y quizá ahí resida el secreto de por qué todo lo que hace, dice o calla se convierte en un fenómeno cultural.