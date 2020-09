Rocío Jurado: ¿Cambiarían las cosas si siguiese viva?

La más grande hubiese cumplido hoy 76 años. Conociéndola, hubiese organizado una gran fiesta en su casa de La Moraleja rodeada de toda su familia. Y nosotros no podemos menos que preguntarnos qué habría pasado en el mediático clan de los Mohedano si la inolvidable artista siguiese viva. Todo el que la conoció asegura que Rocío era como una mamá gallina que acogía bajo sus alas a todos sus seres queridos. Y es que la cantante era muy familiar y siempre intentaba tener cerca no sólo a su marido y sus hijos, sino también a sus hermanos, cuñados y sobrinos. Por ello, a buen seguro que no hubiese permitido el enfrentamiento que su hija, Rocío Carrasco, mantiene con todo el clan.

La joven no se habla ni con sus tíos, ni con Ortega Cano, ni con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando ni, como se ha recordado tanto en las últimas semanas, con sus hijos Rocío y David Flores. ¿Hubiese sido todo diferente si la chipionera siguiese viva? Todos los que tuvieron la suerte de conocerla y tratarla aseguran que sí. Tajantes, sostienen que Rocío nunca hubiese permitido este enfrentamiento entre su hija y el resto de su familia, a los que tanto quería, cuidaba y protegía.

Tanto Rosa Benito como Amador Mohedano, en sus propias palabras, seguirían casados si la Jurado no nos hubiese abandonado tan pronto, y seguirían fieles a su lado, acompañándola en todos sus compromisos laborales. En cuanto a Ortega Cano, profundamente enamorado de Rocío, no habría rehecho su vida con Ana María Aldón y la gaditana probablemente seguiría con su frutería y su vida anónima en Sanlúcar de Barrameda.

¿Seguiría Rociíto con Fidel Albiac de seguir su madre viva? Imaginamos que sí, pero según los cercanos a la chipionera, sus únicos nietos, Rocío y David Flores, a buen seguro estarían viviendo en Madrid con su progenitora, y no en Málaga con Antonio David. Y en cuanto a Antonio David... ¿qué hubiese pasado con él si La más grande celebrase hoy su 76 cumpleaños? Pese a los que sostienen que la Jurado no podía ni verlo por el daño que le había hecho a su hija aireando su relación por los platós de televisión, el exguardia civil asegura que en los últimos años solucionaron sus diferencias, tenían buena relación y que Rocío le quería mucho y le pidió que cuidase de sus nietos.