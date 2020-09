Carmen Lomana la lía en Twitter tras criticar al Gobierno por querer “cargarse la Comunidad de Madrid”

La socialité ha publicado un polémico tuit reivindicando Madrid y cargando contra el Gobierno, que ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, convirtiéndola en Trending Topic en Twitter: “¡Hoy Madrid estaba como en sus mejores tiempos! ¡¡Restaurantes, tiendas, calles , terrazas llenas de gente de todos los lugares de España!! ¡Gracias por venir! Gracias por arroparnos y no hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidad de Madrid”, escribe Carmen Lomana.

Hoy Madrid estaba como en sus mejores tiempos! Restaurantes, tiendas, calles , terrazas llenas de gente de todos los lugares de España!! Gracias por venir! Gracias por arroparnos y no hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidas de Madrid. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) September 26, 2020

Ante el aluvión de críticas y comentarios por sus palabras, que la han situado en el centro de la polémica durante este domingo, la empresaria ha tratado de explicarse: “O yo me explico muy mal o no me entienden, hablo de mantener la economía, de ayudar al comercio, a la restauración, bares etc... ¿Demasiado tiempo confinados para qué? ¿Para volver a lo mismo? Es una responsabilidad individual cuidarse”.

O yo me explico muy mal o no me entienden, hablo de mantener la economía, de ayudar al comercio, a la restauración, bares etc...

Demasiado tiempo confinados para que ? Para volver a lo mismo? Es una responsabilidad individual cuidarse. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) September 27, 2020

Y es que como ya dijo el pasado sábado en LA RAZÓN, Lomana tiene clara su postura al respecto: “Me niego a que nos introduzcan en un bucle de miedo y negatividad. España, Madrid, es mucho más que el Covid. Me cuesta soportar tanta contradicción, tanta manipulación. Pienso qué planes perversos para destruir nuestra identidad nos acechan. Aprovechando este virus, el lado más oscuro de nuestra nación emerge tomando posiciones de forma antidemocrática (...) La cultura también es Madrid, nuestra preciosa ciudad que algunos pretenden demonizar y convertirla en apestada. Pues no, señores, no. Madrid sigue viva, hay teatros, conciertos y muchas terrazas con ciudadanos que las disfrutan y unas calles en las que todo el mundo lleva mascarilla. Ayuso no tiene la culpa de los contagios, estos suceden por la irresponsabilidad de muchas personas y la dejadez de la Policía al dejar ejercer en la noche la prostitución en la calle sin mascarilla".