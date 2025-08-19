Raúl Prieto, pillado con un desconocido hombre en Formentera tras su ruptura con Joaquín Torres

Joaquín Torres y Raúl Prieto han tomado caminos separados. Dos años después de pasar por el altar, la pareja ha roto su matrimonio tras una fuerte crisis sentimental. Ha sido el propio arquitecto el encargado de confirmar su ruptura a "Jaleos", provocando un gran revuelo mediático.

"Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", reveló el colaborador de televisión en el anterior medio citado, explicando que ha sido Raúl Prieto el que ha tomado la decisión de finalizar con la relación. "Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano".

Las fotografías de Raúl Prieto con otro hombre en Formentera

Veinticuatro horas después de confirmarse la ruptura del matrimonio, "Look" ha publicado en exclusiva unas fotografías de Raúl Prieto junto a un desconocido hombre en Formentera tomadas el 6 de julio de este año. En las imágenes, ambos disfrutan de una jornada de playa, relajados y muy cercanos. Sin esconderse, incluso se cogen de la mano.

Joaquín Torres y Raúl Prieto Gtres

Según ha podido conocer el anterior medio citado, Raúl y su misterioso acompañante disfrutaron después de la jornada de playa de una cena en Beso Beach, uno de los locales más conocidos y exclusivos de la isla. De momento, Prieto no se ha pronunciado sobre el asunto y se desconoce la identidad del hombre que le acompaña.

El motivo de la ruptura

"Creo, y es mi opinión personal, que cuando uno tiene una pareja, tiene que saber que hay unos cimientos. Las dos personas se tienen que sostener sobre una base sólida. Al menos esa es mi idea de las relaciones de pareja. En nuestro caso no ha sido así, y lo lamento muchísimo", confesó Joaquín Torres en "El Español" sobre el fin de su matrimonio. Como él mismo ha reconocido, se encuentra "muy triste" y "ha sido un palo" su ruptura con Raúl Prieto.