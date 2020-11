Rocío Oliva, el último amor de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el pasado miércoles a los 60 años, impactó en Argentina y en el mundo y deja huérfanas a las millones de personas que admiraron la carrera deportiva del considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol del planeta; también a aquellas a quien amó en vida, como es el caso de su última ex novia, Rocío Oliva.

Diego estaba “profundamente enamorado” de la joven

Rocío y Diego se conocieron en 2010 y más allá de algunos tras pies al comienzo y la negativa de sus hijas, Diego parecía haber encontrado al definitivo y verdadero amor de su vida. Los medios argentinos aseguraban que el astro de balón estaba “profundamente enamorado” de la joven. A ambos les separaba una diferencia de edad de treinta años, pero pese a su juventud, la ahora famosa jugadora de fútbol femenino estuvo a su lado durante la travesía profesional que Maradona tuvo en los Emiratos Árabes Unidos. Tras varias idas y venidas, se separaron de manera definitiva a fines de 2018.

Además del deporte, actualmente Oliva trabaja en televisión, en el programa ‘Polémica en el bar’ en Canal América. Incluso se cree que habría rehecho su vida junto a otra persona.

Tras conocer la triste noticia del fallecimiento de El Pelusa, la reacción de Rocío Oliva no se hizo esperar: “No lo creo todavía, nadie lo puede creer”. “Me vienen todos los recuerdos lindos a la cabeza, todo lo vivido con Diego fue hermoso”, dijo Oliva en declaraciones a los medios de comunicación desde un vehículo y entre lágrimas.

Además, la joven reconoció que Diego fue un hombre que le “enseñó mucho en la vida”. “Me amó mucho”, indicó, al tiempo que confirmó que en los últimos días no pudo hablar con él, después de que lo trasladaran a la casa donde finalmente murió de un paro cardiorrespiratorio a las 12:00 hora local de este pasado miércoles, un par de semanas después de que lo operaran por un hematoma subdural.

Rocío Oliva y Diego Armando Maradona.

“Fui la única mujer que quería ver”

Rocío Oliva se acercó ayer hasta Casa Rosada, donde se colocó la capilla ardiente de Maradona, para darle el último adiós al que fue su ex pareja. Sin embargo, pese a la insistencia, no pudo entrar. Se acercó al vallado y habló con un efectivo, quien le pidió “volver a las 7”, el horario donde se habilita la ceremonia para todo el público que estaba en las afueras realizando unas largas filas. “Estoy esperando la autorización de Claudia”, en referencia a su primera mujer Claudia Villafañe, quien al parecer no estaría por la labor de dejar pasar a la que fue la última pareja de El Pelusa. Algo que ha provocado que la argentina se derrumbe frente a los medios: “No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo. Soy la última mujer de Diego, le hacen daño a él, fui la única mujer que quería ver”.