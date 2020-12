Conchita Wurst y otros famosos que confesaron tener VIH

Conchita Wurst

La cantante austriaca compartió hace dos años un comunicado donde confesaba que es VIH positivo: “Hoy ha llegado el día en el que me voy a liberar de esta espada de Damocles para el resto de mi vida: hace muchos años que soy VIH positivo. Esto, en el fondo debería ser irrelevante para la opinión pública, pero un exnovio mío me está amenazando con publicar esta información privada, y yo no le doy el derecho a nadie, tampoco en un futuro, a presionarme y a intentar influenciar mi vida de esta manera”.

Charlie Sheen

Los guionistas de «Dos hombres y medio» matan a Charlie Sheen

En 2015 el actor confesó durante una entrevista en el programa Today de la cadena NBC que era VIH positivo, revelando además que el virus le fue diagnosticado hace “aproximadamente cuatro años” y que no estaba realmente seguro de cómo lo contrajo. Un año después anunció que estaba completamente curado de la enfermedad gracias a un tratamiento clínico eficaz al que se sometió durante 2016.

Earvin “Magic” Johnson

Magic Johnson, 20 años con VIH

Hace 28 años que Magic Johnson anunció ser potador del VIH. La estrella de los Ángeles Lakers tuvo que dejar el baloncesto para dedicarse a la lucha contra este padecimiento.

Freddie Mercury

Freddie Mercury en la versión inédita de la canción

El cantante perdió la batalla contra el SIDA en 1991, sólo 24 horas después de haber anunciado públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad. “Ha llegado el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que están en todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad”, confesó ante los medios. El cantante de ‘Queen’ se dio cuenta por primera vez de que estaba enfermo cuatro años antes, pero pospuso la confirmación de sus sospechas el mayor tiempo posible.

Anthony Perkins

El mítico actor de Hollywood de «Psicosis» comunicó que tenía SIDA dos días antes de fallecer, tras varias complicaciones derivadas de la enfermedad.