Marta López se desnuda para presentar su último proyecto: una app de citas

Marta López, tras superar sus últimos fracasos sentimentales con Alfonso Merlos y Efrén Reyero, se ha propuesto nuevos retos profesionales para el 2021. Entre ellos, una nueva app de citas, “Tentations App”, que podría ayudarla a encontrar un nuevo amor.

Aunque no atraviesa su mejor momento en el amor, la ex gran hermana es una “superviviente” nata, una trabajadora incansable y una mujer que se crece ante la adversidad. A su trabajo como colaboradora de televisión y como gerente de un catering, la influencer se ha lanzado como empresaria en el mundo virtual, creando una sugerente App de citas en la que podrían buscar nuevas oportunidades en el amor algunos de los rostros más conocidos de Telecinco.

“Por fin ha llegado el día de presentaros mi nuevo proyecto TENTATIONS APP!-comenta Marta en su Instagram. Es una webapp para conectar con gente, encontrar pareja o simplemente hacer un plan divertido. TENTATIONS es el sitio donde todos quieren estar, pero sólo algunos serán los elegidos... ya que es necesario cumplir unos requisitos para que estemos todos seguros y tranquilos, donde no existan perfiles falsos, por eso es necesario mandar DNI/NIE. Un equipo cuidará cada detalle para que te sientas unic@ con un trato personalizado, podrás estar conectad@ con nosotros en tus citas para sentirte más segur@, cuentas con un equipo de coaching (Psicologo, nutricionista, entrenador personal, etc...) para ayudarte. En cuanto la pandemia nos lo permita, contaremos con los planes más divertidos para hacer en grupo ( viajes, fiestas, etc..).Podrás hacer citas dobles, crear tus propios eventos, lo tenemos todo preparado para divertirnos!”.

Se trata por tanto de una app selectiva en la que habrá una zona Vip, en la que podrían estar muchas caras conocidas ya que según ha explicada Marta, los famosos lo tienen más difícil para ligar virtualmente: “Hablándolo con mis compañeros de la TV nos faltaba ese espacio dónde poder estar seguros, donde no nos eliminen por pensar que no somos nosotros, que si digo que soy yo, es que es verdad. Hay un mundo nuevo por descubrir en TENTATIONS y queremos enseñároslo, quiero que la gente como yo que nunca hemos entrado en una web/app para conocer gente entendamos que no es el futuro, es el presente y con la situación que estamos viviendo, es complicado relacionarse y aquí lo tienes en la mano”.

Una APP para buscar a un nuevo amor tras el fiasco con Efrén Reyero

La relación entre Marta López y Efrén Reyero ha sido corta, intensa y marcada por la sombra del montaje. Después de 12 años de amistad y seis meses de “amor”, el malagueño rompía con la colaboradora para concursar en “La Casa Fuerte”, donde desvelaba que había tenido un encuentro íntimo, años atrás, con Isa Pantoja.

La entrada de Efrén Reyero al realitie de Telecinco rompió por completo la confianza de la madrileña en su pareja y la relación saltó por los aires al conocerse que Efrén había grabado a la ex gran hermana en una situación comprometida. Tras varios encontronazos en plató, Marta y Efrén han tenido un encuentro privado para aclarar el supuesto vídeo que Efrén le habría grabado y que le preocupaba bastante.

“Nos hemos visto para aclarar las cosas que teníamos pendientes, pero ya está. No hemos vuelto ni vamos a volver, qué va”, explicaba Marta. “La relación está finiquitada, hemos estado unas horas juntos y la cosa se ha quedado tranquila. Hemos hablado lo que nos faltaba por hablar” aseguraba confirmando que no habían podido superar sus diferencias y que la pareja está rota en este momento.