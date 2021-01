Rosa López cumple 40 años: vive su momento más dulce y piensa en ser mamá

Rosa López, “Rosa de España” para los fanáticos de Operación Triunfo, está viviendo su mejor momento personal y se nota. No hay más que ver el brillo de su rostro y la energía que desprende en cada una de sus apariciones públicas y post de sus redes sociales.

La cantante cumple hoy 40 años y lo hace en uno de sus momentos más dulces. Rosa está viviendo una historia de amor digna de cuento junto a Iñaki, “el hombre de mi vida”, como ella misma confiesa. Cuando no esperaba nada del amor, apareció la persona que cambió por completo su vida e incluso le ha hecho plantearse la maternidad. “He conocido a una persona, quién me iba a decir que esta situación me traería esto. Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Cheno. Es un hombre normal, buena persona y maravilloso”, confesaba la artista en mayo durante la cuarentena por la Covid-19.

La pareja se conoció en un concierto de Marta Sánchez en el 2019, y desde entonces, son inseparables. “Fue impensable, porque yo no suelo salir y menos donde hay multitud. Pero mi mánager, mi amigo y mano derecha nos invitó ese día al concierto en Leganés. Y allí conocí a mi novio, porque estaba el hombre por allí y me sacó de entre la multitud, en plan Kevin Costner. Fue increíble”, confesaba emocionada la cantante haciendo un símil con la película de ‘El guardaespaldas’ en una entrevista para ‘El show de Bertín Osborne’.

“Todavía no soy madre y voy tarde ya”

Actualmente la pareja lleva más de un año de ensueño. Tanto es así que, a sus 40 recién cumplidos, la ganadora de ‘OT 1′ piensa en dar un paso más allá. Así lo confesaba hace tan solo unos días en el mismo programa: “Todavía no soy madre y voy tarde ya, pero el día que sea madre, me muero. ¡Lo que tienen que pasar los padres! La maternidad es algo que se me está pasando por la cabeza porque yo veo un niño y se me cae la baba, lo quiero coger y quiero tener uno”.

Una bonita confesión que demuestra que la cantante vive uno de sus mejores momentos personales y va a por todas con su enamorado Iñaki. ¡Felicidades!