Laura Matamoros: “Veo muy poquito”

Laura Matamoros ha compartido entre sus seguidores el problema de salud que más le preocupa. Y es que la sobrina de Mar Flores padece un glaucoma que progresivamente va dañando el nervio óptico y que podría provocarle la ceguera. Por ese motivo, ha compartido un video en el que trata de concienciar a sus fieles de la importancia de estudiar cualquier problema de salud que se padezca.

“Hace un año me daban muchas vibraciones en el ojo constantes y en los aviones tenía mucha presión, además de pinchazos muy profundos hasta la nuca. En diciembre del 2019 me fui al oftalmólogo y mi sorpresa fue que me derivaron corriendo a la Ruber para hacerme un TAC”.

“Fueron meses muy duros”, apunta, en los que se fue descartando que padecía un tumor cerebral o esclerósis multiple. Finalmente le diagnosticaron “un glaucoma de tensión baja, normalmente son de tensión alta, y tengo dañado el nervio óptico. Veo muy poquito y de la mitad del ojo para abajo apenas tengo visión”.

Una enfermedad que tiene una componente genética y que también padece su padre Kiko Matamoros.