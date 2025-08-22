Valeri, tras Escassi y Ábalos, ahora señala a un “futbolista muy conocido”

Valeri Cuéllar se ha colado en el star system patrio y en las crónicas sociales por haber puesto en jaque a Álvaro Muñoz Escassi y José Luis Ábalos. El jinete y el exministro socialista al servicio de Pedro Sánchez han sido víctimas de las revelaciones de la scort transexual, que les ha señalado como supuestos clientes. Primero al ex de María José Suárez, siendo ella la responsable de su ruptura al acudir a la modelo a reclamar la deuda que su ex contrajo al contratar sus servicios. El político por ser incluido en la lista de asistentes a fiestas en las que acudían numerosas trabajadoras del sexo, entre ellas la colombiana.

Pero el pasado fin de semana la scort fue noticia por un desagradable motivo. Se ha granjeado muchos enemigos al tirar de la manta y hablar de quiénes han contratado sus servicios. Quizá ahí esté el motivo por el que recibió una brutal paliza en su casa por la que tuvo que ser atendida en un hospital, tras dar parte a la policía que se personó en su domicilio. Días antes habían tratado de atropellarla por la calle. No parece un hecho aislado y su vida corre serio peligro, a la vez que se plantea la hipótesis de que haya podido ser su ahora exnovio. Y es que este jueves gritaba a los cuatro vientos que había recuperado al fin la soltería. Pero ahora ha decidido hacer más ruido aún.

Escassi, Valeri y Ábalos Gtres

Valeri Cuéllar habla de futbolistas y empresarios

“Que tiemblen todos los futbolistas y empresarios, principalmente, porque hay otros gremios, porque Valeri, la bandida, ataca de nuevo”, anuncian desde ‘Vamos a ver’. Han podido hablar con la protagonista tras haber roto con su pareja, con la que mantenía una complicada relación. También especialmente después de haber sufrido tan violenta agresión en su vivienda, que ha dado pie a muchas especulaciones. Sobre todo esto la scort ha encontrado respuesta, despejando muchas de las dudas.

“Permiso. Vuelvo a ser bandida. El papel de enamorada y fiel no funcionó, la soltería me funciona mejor”, escribía Valeri Cuéllar este jueves en su Instgaram para anunciar que había roto con su novio y que sus antiguos amores “están de nuevo desbloqueados”, por si quieren volver a probar suerte. Una agenda en la que hay muchos nombres conocidos, famosos que han pasado por su alcoba y que, por el momento, no han salido a la luz. Tan solo se han desvelado dos nombres, el de Álvaro Muñoz Escassi y José Luis Ábalos, aunque ella misma presume de que “hay deportistas, políticos, famosos…”.

Valeri Cuéllar tras la agresión Mediaset

Pero hay uno especial. Se trata de un futbolista que parece haber caído rendido a los encantos de Valeri. Tanto, que no ha dudado en tener un gesto romántico enviándole un ramo de flores a casa de sus padres: “¡Ay, sí! Me ha mandado a casa, me ha pedido mi dirección y se la he dado. No pensé que me iba a mandar esto”. Quizá está acostumbrada a regalos de mayor impacto y valor, pero le ha gustado este gesto de “un futbolista muy conocido, claro”.

Se reserva el nombre de esta nueva ilusión, pues no quiere que se le arruine el romance. Da algunas pistas, eso sí, como que juega en primera división, en uno de los equipos más importantes del país. Aunque se pone misteriosa al desvelar su nacionalidad: “Eso se lo dejo al equipo de investigación”. Se ha tratado de buscar en Instagram quién podría ser y ella sigue a Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta o Sergio Ramos, pero ninguno de ellos la sigue a ella de vuelta: “De pronto puedo yo seguirlos, pero no me siguen a mí. Sí me ven mis historias, están pendientes de todo eso, pero no”, aclara. No es Iker Casillas, quien sí le ha dado ‘me gusta’ a sus fotos, pues de él no quiere ni hablar.