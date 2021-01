Illa en la absolución de sí mismo: no se arrepiente de nada, ay

Juro que lo ha dicho: «No me arrepiento de nada de lo que he hecho». El filósofo Illa debe de ser seguidor de Saramago: el escritor dijo que el arrepentimiento es la cosa más inútil del mundo. Pero más entusiasta es del Señor de la Moncloa, que nunca los quiere contritos o afligidos. El reconocimiento de errores y horrores que conlleva ese sentimiento está prohibido hasta el final de los días, o sea, hasta el Juicio Final, más o menos, y vayan a saber qué defensa no estará preparando Iván Redondo para la absolución del Mismísimo y de sí mismo ahora que vive aislado y tiene tiempo. Dicen que está escribiendo un ensayo sobre «Qué diremos en junio cuando haya tanto personal sin vacunar». Me imagino que Illa le habrá enviado ánimos con la alegría que le caracteriza. El ex ministro candidato sabe que una conciencia limpia es tan solo síntoma de mala memoria. No volvamos la vista atrás: nos puede suceder como a la mujer de Lot y nos queda mucha sardana por delante, piensa él, y de paso se absuelve. Se ha dicho que un filósofo es un ciego en un cuarto oscuro buscando un sombrero negro que no está allí. ¿Para qué perder el tiempo buscando luctuosos sombreros negros? ¿Para qué la culpa? ¿Para qué llorar si no estoy viendo «Mi hija»?

(I-D) La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el anterior titular de ese departamento y actual candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, durante el acto de traspaso de la cartera del Ministerio de Sanidad, en Madrid (España), a 27 de enero de 2021.

La pista central del circo se anima porque al fin vamos a conocer a Carolina Darias y oiremos su voz, no se sabe si a dúo con Fernando Simón. Y ahí está Miquel Iceta, más conocido como el ministro Fred Astaire, cuya primera decisión será, cuentan, el decidido apoyo al derecho a decidir de los catalanes: podrán elegir si quieren bailar hip hop o reguetón. Antes, sentado ya en su Ministerio, le habrá preguntado al conserje que le trae el primer café de la mañana: «Oiga, ¿y esto de la Política Territorial sabe usted qué es? ¿Ha dejado Carolina algún sobre con instrucciones?». Faltan instrucciones. Se habló en su día de salvar la Navidad, y pasó lo que pasó. ¿Hablamos ahora de salvar la Semana Santa, la Feria de Abril y el puente del Primero de Mayo? ¿Nos quedarán fuerzas para hablar de salvar la Operación Bikini? No os arrepintáis, que es peor.