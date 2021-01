Los políticos intercambiables que sirven para todo

Lunes

La Pantoja se va a México o a Miami. En cuanto pueda. Ya no aguanta más de estar en boca de todos, de persecuciones reporteriles ni de reproches e insultos de su hijo. Pero antes, tendrá que pagar a Kiko, a las Mellis –ha perdido el juicio contra ellas– y a Hacienda… ¿Qué hará? Venderlo todo. Pero ¿tendrá suficiente con lo que saque de esas ventas para pagar lo que debe y vivir en América? ¿O es que realmente guarda allí, oculto, muchísimo dinero de la herencia de Paquirri, además del que viajó en bolsas de basura?

Últimas horas de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad. Veamos: si según el CIS su gestión ha sido suspendida hasta por los enfermeros, ¿cuál es ese «efecto Illa» del que tanto se habla y que lleva a seguir adelante con las elecciones catalanas aunque la pandemia arrecie y Europa lo desaconseje?

No se preocupen de las cifras del Covid. Esto se acabó, como diría María Jiménez: Nicolás Maduro ha presentado unas gotas que «neutralizan al cien por cien» el coronavirus, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Es tan tranquilizador como aquellas recomendaciones de tomar lejía de Trump. ¿A que están contentos?

Martes

El ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha relevado a Miquel Iceta en Cataluña, éste se ha convertido en ministro de Política Territorial y la ex ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha ocupado la cartera de Sanidad. ¿Pero es que todos sirven para todo? ¿Es la política el único lugar donde no hay que demostrar capacitaciones específicas? Así nos va. Todo sea por la felicidad de Illa, que ha conseguido lo que quería –y le prometieron– hace tantos meses.

Miércoles

Las vacunas del JEMAD le han costado el puesto al general Villaroya, pero hay quien asegura que si se vacunó fue porque la orden de la subsecretaria de Defensa Amparo Valcárcel respecto a las vacunaciones de los sanitarios militares fue muy confusa. Otros dicen, en cambio, que apuntando a ese presunto error de Defensa, los enemigos de la ministra Margarita Robles en el Gobierno, liderados por el de Interior, Fernando Marlaska, querían disparar contra ellas.

Una buena noticia. Un fármaco español llamado Aplidina podría combatir terapéuticamente la cepa británica. Este antitumoral es 27,5 veces más efectivo frente al Covid-19 que el Remdesivir. Y lo dice Science, no Fernando Simón, así que nos lo podemos creer.

Jueves

Salvador Illa cambia su prometida primera comparecencia en el Congreso por una primera entrevista como candidato del PSC en «Espejo Público». Pero claro, Susanna Griso le pregunta por la pandemia y por Simón. El ex ministro dice que Simón hizo «una labor muy decente». Y Susanna, sin cortarse, replica: «Pues si más allá de ser decente hubiera sido buena, tal vez a este país le hubiera ido un poquito mejor». Lo que pensamos todos. Incluida una de las voces en las que más confiamos respecto a los datos de la pandemia, el socialista Miguel Sebastián. ¿Por qué sigue Simón? ¿Por qué sus errores constantes no le han sacado del cargo? ¿Nadie quiere su puesto? ¿O tal vez al Gobierno le interesa tener un chivo expiatorio?

Que dice Irene Montero vía Twitter que «claro que en los barrios obreros hay personas LGTB. Les pasa que no les alquilan un piso por ser lesbianas. Que les dan una paliza por ser trans, que se burlan de ellos en el cole o en su curro. ¿Aún hay quien piensa que los derechos LGTBI son ’'simbólicos’' y no materiales?». Claro, y por solidaridad los abandonaron ella y Pablo Iglesias y se fueron al más pijo (La Navata) de todo Galapagar.

Viernes

Ayer por la noche… ¡60 terremotos más en Granada! Los granadinos no pueden más… Los presos del Procés salen de la cárcel para participar en la Campaña Electoral, después de que la Generalitat les conceda de nuevo el tercer grado. Qué cosas. ¿No roza esto la prevaricación? Estas elecciones de Cataluña tienen muchas cosas raras…

El Gobierno salva el decreto de fondos europeos gracias al apoyo del Bild ¡y a la abstención de VOX! El PP se indigna. Ciudadanos se indigna. Carlos Herrera se indigna... Pero ¿acaso no necesitamos que los fondos se repartan y que lleguen a la calle? Hay mucha gente pasando necesidad en España. Que ahora dice Simón, que ya estamos en el pico e iremos a mejor… ¡Que lo diga alguien más, por favor!

Felipe VI congela las asignaciones a la Familia Real y deja sin sueldo al Rey Emérito. Hombre, solo faltaría que se lo hubiesen mantenido ¿no? Falta no le hace.