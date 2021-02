Hablamos con el hombre que podría volver a enviar a la cárcel a Isabel Pantoja

Si la compra del chalet “Mi Gitana” ya estuvo envuelta en polémica y fue una de las causas de que Isabel Pantoja acabara siendo condenada por blanqueo de capitales en 2014, su venta, un año después, también podría tener consecuencias legales.

Así nos lo explica el abogado de Hormofer, una constructora cordobesa, que ha interpuesto acciones penales contra la tonadillera y otra empresa del sector, CODABE SL, la empresa que construyó Cantora Kopas, la discoteca que tenía la cantante en Fuengirola. Juan Luis Alamillo, encargado de la defensa de los querellantes, nos cuenta cómo se encuentra el proceso por el que se investiga a Isabel Pantoja y al abogado de CODABE SL por cuatro posibles delitos de alzamiento de bienes, estafa, insolvencia punible y apropiación indebida.

Querella por estafa contra Isabel Pantoja

-¿En qué fase del procedimiento judicial se encuentra la querella de sus representados contra Isabel Pantoja?Ahora estamos a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie al respecto del recurso que presentaron los querellados tras el auto del Juzgado de Instrucción de Marbella que se pronuncia en contra de las pretensiones de desestimiento por parte de los querellados. Entonces, en julio de 2020, el juez instructor estimó que veía causa suficiente para enjuiciar el caso por estos cuatro delitos. Ellos recurrieron a la Audiencia Provincial y estamos esperando a que se pronuncie al respecto.

¿Podría implicar este procedimiento a Agustín Pantoja, que fue quien firmó por poderes la venta de Mi gitana, al estar ella cumpliendo condena en la cárcel?

“No, yo pienso que no, aunque eso lo tiene que determinar el juez. Pero vamos, yo creo que no, porque Agustín Pantoja actúa como un mandatario, como un brazo ejecutor, él no tenía opinión. A él le dieron ordenes precisas de a qué persona se vendía, por cuanto dinero, qué deudas había etc.”

Isabel Pantoja a su entrada en la cárcel

¿Cuántos años de cárcel podrían pedirle a Isabel Pantoja?

“Hasta que no esté la calificación no puedo decirlo es imposible. Va a venir determinado por el auto de la Audiencia Provincial. Ahora mismo, el auto del Juzgado de Instrucción ha abierto el procedimiento abreviado para cuatro posibles delitos. Pero puede ser que de los cuatro delitos que se investigan, la Audiencia Provincial lo limite a dos, o a tres, así que hasta entonces no podemos saberlo. Hasta que no esté el escrito del fiscal no podemos hacer un cálculo de años de una posible condena”.

-En el auto de julio de 2020, el juez de instrucción habla del talón que entrega Grand Fashion Banús SL al abogado de Codabe, señalando con ironía que coincide con el dinero que, tras aceptar una quita, se pacta con Codabe. ¿Con vosotros nadie se pone en contacto desde Panriver 56 para liquidar la deuda?

“No, al contrario. Ellos lo que intentaron fue hacerlo todo fuera del juzgado para que mi cliente no se enterara y no recibiera el dinero. Ahí está, precisamente, el delito.”

"MI GITANA " CASA DE LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y JULIAN MUÑOZ 01/07/2012 MARBELLA

-¿Cómo es posible que si estaba Hormofer personado en el procedimiento, el juzgado permitiera que pagasen a Codabe y no a sus clientes, que tenían ya cedido el crédito litigioso?

“Porque lo hicieron todo por fuera del juzgado. Una vez que lo hicieron nosotros solicitamos al juzgado de Madrid para que la Fiscalía iniciara una investigación de la estafa que estaban cometiendo y nos dijeron que no, que pusiéramos la querella para abrir la instrucción en Marbella y eso es lo que hicimos.”

-Parece que la intención de Isabel Pantoja era reducir la deuda al pactar con Codabe una quita, ¿no?

“Desde luego consiguen así una quita de casi el 50%. Así que ella ya ahí ya tenía un beneficio de unos 50.000 euros”.

-Pero ella pudo plantear a sus clientes hacer una quita similar si su intención era rebajar la deuda, ¿no?

“Pues sí, podía haberlo hecho así o, al menos, intentarlo. Pero no lo hicieron, optaron por la vía Ilegal.”

Karl Robb, el millonario escocés que compró Mi Gitana, con su familia en una imagen de sus redes sociales

-¿Qué cree que buscaba Isabel Pantoja o el comprador de la casa, haciendo esta operación a través de supuestas sociedades pantalla? ¿Defraudar? ¿Ocultar la identidad?

“Evidentemente alguna de las partes tenía algún interés en hacerlo así. Pero esta no es una cuestión que afecte a mi cliente así que, no lo sé. Las sociedades interpuestas que se hayan utilizado para vender o comprar ese bien, no es lo que nos afecta. Pero es ,al menos, curioso que una sociedad que se crea una semana antes con un capital social mínimo, de tres mil euros, compre un bien de más de dos millones de euros”.