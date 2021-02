El otro 14-F de Carles Puigdemont y Marcela Topor

Del rosa al amarillo o del amarillo al rosa. «Son todo mentiras. Se llevan bien y hablan todos los días». Así de contundente se muestra el entorno de Carles Puigdemont sobre los rumores que saltaron en su día sobre supuestas desavenencias de la pareja, acrecentados por la distancia desde que el ex presidente de la Generalitat se fugó a Bruselas en octubre de 2017. Aunque desde entonces él vive en Waterloo, a las afueras de la capital belga, y ella y las hijas del matrimonio siguen en Gerona, sus reencuentros son frecuentes, afirman esas mismas fuentes. «Se suelen ver fines de semana alternos. En Waterloo o en Perpiñán cuando estaba abierta la frontera (Bélgica ha cerrado sus fronteras hasta marzo, salvo para ’'viajes esenciales’'), según le permita la agenda del Parlamento Europeo», comentan.

La última vez que se vieron fue el pasado fin de semana, como atestigua un tuit de Topor con una foto del jardín de la residencia de Puigdemont en Waterloo. «Palm trees in the snow in Brussels» (palmeras en la nieve en Bruselas), escribió junto a la imagen, parafraseando el conocido «bestseller» de Luz Gabás. Antes, con motivo de las vacaciones escolares, Topor y las hijas del matrimonio «alargaron al máximo las Navidades y se quedaron hasta el 9 de enero en Bruselas», añaden. De hecho, fuentes próximas al matrimonio apuntan que «el tiempo más largo que han estado sin verse en estos tres años fueron los doce días en los que estuvo preso en Alemania», en la cárcel de Neumünster, tras ser detenido en la frontera con Dinamarca en marzo de 2018. De ahí que, añaden, ellos «pasan de los rumores porque se han dicho tantas cosas ya que no pueden angustiarse con este asunto».

La más influyente

Para Puigdemont, aseguran, hay una cita sagrada todos los días: la conexión por videoconferencia con Marcela a las ocho de la tarde, a la que a veces se suman sus hijas. «Da lo mismo lo que haya, esa cita es ineludible», recalcan. La opinión de Topor es, aseguran, muy tenida en cuenta por su marido. «No hay nadie más influyente en Puigdemont que su mujer. Por eso es una aberración todo lo que dicen». «Él confía muchísimo en su criterio, porque aporta mucho sentido común», acentúan. Quizá también porque, pese a la complicada situación familiar que ha acarreado su huida a Bélgica (y la imposibilidad de regresar a España sin ser detenido popr el «procés») «ella le ha respaldado siempre en todo», hasta el punto de que la apuesta política del expresidente «no ha sido en absoluto motivo de conflicto entre ellos».