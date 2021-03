El nuevo lema del 8-M: “Hola, hola, hola, aquí está la cuarta ola”

Expectación en la pista central del circo: a mi derecha, Carolina Darias, ministra de Sanidad, y a mi izquierda, Irene Montero, ministra de Igualdad. La salud de todas y todos contra la resurrección del 8-M del 2020, cuando el Día de la Mujer pasó a ser el Día de la Mujer Contagiada, según Díaz Ayuso. En un principio, el duelo iba a ser entre Carmen Calvo, defensora del feminismo de toda la vida, e Irene Montero, patrocinadora del feminismo queer y revolucionario del “sólo sí es sí” que al CGPJ le parece inconstitucional, cosa que Irene se pasa por el refajo. Pero el rechazo de Carolina a las manifestaciones la convierte en adversaria de la Montero y sus moradas, que quieren volver a tomar las calles con renovadas fuerzas y un nuevo eslogan de cabecera: “Hola, hola, hola, aquí está la cuarta ola”, por ejemplo. Es el heroico retorno a las trincheras del feminismo podemita y de la JONS, esta vez en grupos de 250 o 500 manifestantes o manifestantas que se besarán y abrazarán al grito de “¡Fuera mascarilla, somos las guerrilla!”, o algo así. Nostálgica, Irene ha recordado los eslóganes más coreados en la celebración del pasado 8-M: “Sola o borracha, quiero llegar a casa”, “No es no. Si quieres más flexibilidad, apúntate a yoga”, “Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto”, etc. Como espectador fiel del circo, guardo muy feliz recuerdo de tres pancartas fastuosas que deberían volver a repetirse aunque sólo fuera en forma de vídeos o tuits, porfa: “Estoy hasta el culo de tanto machirulo”, “Estoy hasta las tetas de hacer croquetas” y, sobre todas, “Que te la chupe Siri” (servidora de iphone), todo un adelanto del más refinado cibersexo que se nos viene encima. Irene destacó la suya: “Mi posición favorita: yo arriba, patriarcado abajo”. Pablo Iglesias no se ha manifestado aún sobre este punto, aunque algunas aseguran que es devoto de la postura del “misionero”. También podría estar presente, en forma de pancarta o lema coreado, la frase de la canción “Anissa” que ha hecho furor en Francia y ha convertido a su intérprete, Wejdene, una chica de 16 años, en una estrella: “Coge tus gayumbos sucios y fuera de mi vista”. Fino mensaje que podría patrocinar Ariel.