Las frases más impactantes de Meghan Markle, en su entrevista más polémica

“El día de mi boda fue como vivir una sensación extrasensorial. Dormí del tirón. Era consciente de que ese no era nuestro día sino que se había organizado para el mundo”

“Me casé con ingenuidad. En mi casa no se hablaba de la familia real. No investigué nada sobre ellos”.

Meghan Markle y el príncipe Harry, el día de su compromiso oficial EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA *** Local Caption *** 56689949

“No llegaba a entender lo que significa ser miembro activo de la familia real. Pero Harry y yo sabíamos con que fundaciones queríamos colaborar. Los estadounidenses no sabemos de la realeza más que lo que vemos en los cuentos de hadas”.

“La primera vez que estuve con su majestad la Reina no hubo protocolo. Harry me dijo mi abuela está aquí. Sabes hacer una reverencia, me dijo Harry. Pensé que de puertas para dentro esto no se hacía”.

“El encuentro (con Isabel II) fue agradable y cómodo. En Los Ángeles estás acostumbrada a ver famosos pero esto es distinto”.

“La noticia sobre lo que pasó con Kate fue muy dura. Y todo cambió de verdad. No hice que Kate llorara por el traje de las niñas que llevaban las flores en la boda. La semana de la boda fue dura y ella estaba molesta por algo de los vestidos de las niñas y me hizo llorar e hirió mis sentimientos”.

Kate Middleton y Meghan Markle / Gtres

“No fue un conflicto con los vestidos porque Kate se disculpó y yo la perdoné”.

“La prensa tuvo mucho que ver con lo que ocurrió, porque todos en la institución sabían lo que había ocurrido con Kate”.

“Parecía que querían contar la historia de una princesa (Kate Middleton) y la de una villana (Meghan Markle).

“No me quedé callada, me pidieron que no hablara. Se lo pidieron a todos mis amigos y familiares. Nos dijeros: ‘os protegeremos’”.

“No fue hasta que nos casamos cuando todo fue mucho peor. No solo no me estaban protegiendo sino que eran capaces de mentir con tal de proteger a otros miembros de la familia”.

“La Reina siempre ha sido muy buena conmigo”.

“Me permitían hacer muy pocas cosas y eso te genera soledad. En los meses embarazada de Archie, tuvimos que tratar temas como su seguridad, su título, y cuán oscuro sería el tono de su piel”.

La Reina Isabel II y el duque de Edimburgo conocen a Archie Harrison, primogénito de Harry y Meghan

“Había pedido ayuda a la Institución cuando vi que no nos estaban protegiendo. Me di cuenta de cuál iba a ser nuestra realidad. Ellos estaban dispuestos a negar la historia más ridícula para defender a cualquiera. Pero la historia sobre que hice llorar a Kate fue el comienzo de un magnicidio”.

“Nuestro hijo necesitaba estar a salvo. Pero ellos entienden que no va a ser príncipe y que no necesita protección·”.

Meghan Markle, en un momento de la entrevista

“Era importante que mi hijo fuera príncipe si eso significaba que iba a estar protegido. La idea de que nuestro hijo no esté a salvo y que el primer miembro de color de esta familia no tenga un título como otros nietos de la Reina es muy duro”.

“Es su derecho de nacimiento”.

“Me sentía en una película de terror”.

“Necesitaba ayuda. Y me la negaron porque no sería bueno para la Institución”.

“No tenía elección. Estaba preocupada por mi salud mental. Tuve pensamientos suicidas muy reales y no sabía a quien recurrir”.

“Le dije a Harry los pensamientos que estaba teniendo y estaba asustada. Le dije que no quería seguir viviendo. No podía quedarme sola”.

“Se supone que yo debía ser más fuerte. Admití lo oscuro que era el pozo en el que estaba”.

“Siento que he recuperado mi voz”

“Hay una pérdida de identidad pero aquí sigo. Vale la pena vivir y quiero que la gente vea la otra cara de la moneda”.

Harry se une a la entrevista

“El bebé que esperamos es una niña. Ahora tenemos nuestra propia familia. Y ya está. Solo dos”.

Meghan sonríe cuando Harry confiesa el sexo el futuro bebé

“Estábamos desesperados. Y nos fuimos porque necesitábamos ayuda y nadie nos ayudó. Nunca dejamos la familia. Solo cambiamos nuestro papel en ella”.

“Queríamos evitar que se repitiera la historia. Pero era peor porque había que añadir el racismo y las redes sociales. Pero me dijeron que así eran las cosas y que todos habían pasado por ello”.

“Nos fuimos por falta de apoyo. No le oculté nada a mi abuela. La respeto demasiado”.

“Mi padre dejó de responder mis llamadas porque en ese momento decidí tomar las riendas. Necesitaba hacer esto por mi familia. Por mi propia salud mental, la de mi mujer y la de mi hijo Archie”.

“El detonante que me hizo hablar sobre nuestra situación fue el tema de la raza. Mi familia tuvo muchas oportunidades para mostrar algo de apoyo en público. En el Parlamento se criticaron las portadas racistas contra Meghan. Y en tres años nadie lo hizo en mi familia. Les asusta que la prensa amarilla se ponga en su contra”.