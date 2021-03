¿A quiénes votan los colaboradores de “Sálvame”?

El presentador más mediático de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, nunca ha ocultado su rechazo hacia Vox por ser un partido político que va totalmente en contra de su pensamiento. De hecho no duda en criticar a la formación política de Santiago Abascal considerándola un partido de extrema derecha. Tal es su posicionamiento, que en alguna ocasión ha sido calificado como “Kim-Jong Vázquez”. Épico fue el día en que se dirigió a Antonio Montero para decirle que no le “permitía decir tonterías”, que Sálvame es sitio para la Pantoja y las llamadas del presidente del Gobierno, pero no para variedad de ideologías”. «Este programa es de rojos y maricones, es nuestra declaración de principios. Si no lo quieren ver, no lo vean», concluyó el presentador, mientras el director de Sálvame, a la sombra de los focos, reía.

Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame

Es conocido por todo el mundo, y sobre todo por sus seguidores, que Jorge Javier Vázquez se siente socialista. Un reflejo de ello fue su alegría cuando Pedro Sánchez entró por teléfono en Sálvame en septiembre de 2014.

Belén Esteban

El enfrentamiento que en su día Belén Esteban mantuvo en directo con Jorge Javier Vázquez marcó claramente su posicionamiento político. Su claro rechazo a la gestión del gobierno y su apoyo a las comunidades autónomas regentadas por la derecha, ponen en evidencia su tendencia política. Pero más que de derechas, la colaboradora se muestra afín al partido liderado hace años por Albert Rivera, con quien ha posado en alguna ocasión. Ha mostrado interés por hacer entrevistas a líderes políticos.

Lydia Lozano, colaboradora de Sálvame

Menos clara es la tendencia política a la que es afín Lydia Lozano, aunque la contertulia siempre se ha mostrado muy crítica al Gobierno así como a la gestión que llevó a cabo en su mandato José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo que podríamos decir que Lozano se inclinaría al lado conservador.

La ex Gran Hermana y asidua a las tertulias del corazón Marta López no ha ocultado nunca su simpatía con Vox: “Del PP era antes, ya no...”, ha llegado a afirmar en alguna ocasión.

Igual de clara es la tendencia política de Isabel Rábago, colaboradora de Viva la Vida, quien llego a ser asesora del PP en la época de Cristina Cifuentes y antiayuso.

Kiko Hernández

Kiko Hernández no suele ser muy dado a mostrar su inclinación ideológica pero su interés por perfiles sociales relacionados a los partidos conservadores podrían darnos una pista de su tendencia

Kiko Matamoros no tiene ningún reparo en ocultar su orientación política. De hecho lo hizo tras uo de los tensos rifirrafes mantenidos entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. “En mi puta vida he votado al Partido Popular”. El colaborador siempre se ha mostrado más cercano al Partido Socialista. De hecho trabajó con el PSOE, entre 1990 y 1995, como asesor de transporte de la Comunidad de Madrid.

Antonio Molero ha sido el único colaborador de Sálvame que ha manifestado abiertamente que mantiene intereses comunes a Vox. Si bien nunca ha manifestado haber votado al partido de Abascal sus opiniones son afines a las propuestas de este partido. Criticas al Gobierno de Sánchez y a Pablo Iglesias y opiniones polémicas respecto al colectivo LGTBIQ+ le posicionan como afín a Vox.

María Patiño

La presentadora de Socialité, María Patiño, no es muy partidaria de hacer comentarios políticos en público, aunque no pudo evitar lanzar algunos dardos contra la familia Franco, con motivo de la exhumación del dictador. Se ha mostrado públicamente a favor de la gestión de Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la pandemia, lo que podría situarla en el lado conservador, desde el punto de vista político.

En la misma línea de Jorge Javier Vázquez, Chelo García Cortes se ha declardo en su cuenta de Twitter votante del PSOE.

Si bien Gema López no ha mostrado nunca su tendencia política, si suele apoyar a Jorge Javier Vázquez en sus argumentos contrarios a la derecha. También criticó en su perfil de Twitter al Gobierno de Rajoy, y quizá por ello se la podría situar a la izquierda desde el punto de vista político.

De la misma manera, Paz Padilla ha defendido siempre la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus e incluso en 2000 participó en un mitin del PSOE.

Carlota Corredera

De izquierdas es también Carlota Corredera. La presentadora dejó claro con motivo del 8-M de hace un año que “la izquierda ha apostado más por la igualdad de las mujeres desde hace mucho más tiempo que las derechas”. Sin especificar de quién es votante, si de Unidas Podemos o del PSOE, la presentadora sigue a los dirigentes de la formación morada.