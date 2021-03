Ortega Cano, dispuesto a contestar a Rociíto como se merece

Después de la primera andanada de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, parece ser que, el próximo domingo por la noche, el siguiente objetivo de la ira de la hija de Rocío Jurado será el que fuera segundo marido de su madre, José Ortega Cano. El torero sabe la que se le viene encima y no está dispuesto a mantenerse callado, incluso si tiene que enfrentarse a Rociito en los tribunales. Ya ha tratado el tema con su hija Gloria Camila, otra posible futura víctima de su hermana. Y los dos unen fuerzas contra una Rocío que no tiene pelos en la lengua. Se está despachando a gusto y parece no tener límites.

Ironías de la vida, mientras Jose confiesa que todavía sigue sintiendo un cierto afecto hacia ella, en el caso de esta última es todo lo contrario. Reconoce, eso si, que le tuvo cariño, pero también que las cosas han cambiado.

Nadie entiende que ahora Rocío diga públicamente que, en su opinión, a su progenitora no le convenía casarse con Ortega, algo a lo que este ya ha contestado con un “si que nos convenía a los dos”. A saber todo lo que saldrá a la luz en el segundo y tercer episodio del documental “Rocío. Contar la verdad la seguir viva”, se acabaron los secretos, los silencios de tantos años, la Carrasco no deja títere con cabeza y le da igual los cadáveres que queden tirados en el camino. Por cierto, Telecinco ya ha desmentido que la protagonista de esta dura historia haya cobrado entre uno y dos millones de euros por el documental. Ahora se especula con que en el contrato no se llega a los novecientos mil.