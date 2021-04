La angustiosa soledad de Mayra Gómez Kemp

La muerte de su marido, Alberto, en enero y los rigores de la pandemia han empujado a Mayra Gómez Kemp a una dramática soledad asumida con resignación. Apenas sale de casa y no puede recibir visitas por consejo de su oncólogo. Dentro de unos días participará como concursante en un programa de televisión, en el que participará junto a antiguos compañeros del «Un, dos, tres», como Miriam Díaz Aroca y Beatriz Carvajal. Será un reencuentro inolvidable.

–Se van a cumplir tres meses del fallecimiento de Alberto, ¿cómo se encuentra?

–Vivo mi día a día con resignación y pena. Tengo momentos más bajos que otros, el dolor siempre está presente, no decrece, lo importante es aprender a vivir con una ausencia tan dura. Alberto murió el 18 de enero, ha pasado poco tiempo. Y su adiós me pilló con una pandemia y muy sola. Mi marido falleció y, por culpa del confinamiento, nadie me pudo dar un abrazo de consuelo, y yo no puedo recibir a nadie por consejo de mi médico.

Se le entrecorta la voz, reprime el llanto como puede, no es fácil pero lo consigue. «Yo me siento muy sola, no tengo familia en España, mi hermana vive en Estados Unidos y no ha podido venir a Madrid, ni tampoco las dos hijas de Alberto… Ellas no tuvieron la posibilidad de poder despedirse de su padre».

–La soledad, cuando está unida al dolor, es mala compañera de vida.

–Pero hasta con ella se aprende a vivir. Tenga en cuenta que estuve con mi marido 47 años, una vida. Y todo se perdió en un segundo. Echo tanto de menos a Alberto… Le recuerdo cada segundo de mi existencia. Es muy duro vivir sin su compañía, sus abrazos, su amor, su presencia… Además, cuando le vi tan mal llamé para que mandaran un médico, y me dijeron, tal cual, que no podían enviar a nadie. Quizá podría haberse salvado, no lo sé, pero no descarto esa posibilidad. Es que no le atendieron. Por lo menos, podrían haberle intentado salvar. Los que dicen que la sanidad española no está colapsada, que me pregunten a mí…

–¿Habla desde el rencor y la impotencia?

–No, desde la pena.

–¿Tantos años dedicada en cuerpo y alma al hombre de su vida la alejó de sus amistades?

–Tengo buenos amigos, pero los rigores del confinamiento no me permiten verlos. Mi doctor me tiene prohibido recibirles en casa. Tampoco es recomendable salir… a no ser que sea por motivos especiales.

–Pero ha vencido al cáncer de lengua y garganta que le diagnosticaron.

–Cuando se ha sufrido dos veces un cáncer existen posibilidades de que se reproduzca la enfermedad. Es un riesgo, debes someterte a controles una vez al año, y son muchas pruebas. Soy persona de alto riesgo. Tuve treinta y seis sesiones de radio y quimioterapia, mi sistema inmune no es el de otros colectivos.

–No me gusta verla tan hundida.

–Voy a salir del bache como pueda, pero el duelo hay que sufrirlo, y el tiempo ayudará a superar, aunque nunca a olvidar.

El pasado 14 de febrero fue su cumpleaños, el más triste de su vida: «El primero que no pasaba con Alberto, todos los años me regalaba unas flores y ese día no llegaron… El dolor y la pena que sentí no se pueden definir con palabras. Fue durísimo. Me sentí más sola que nunca».

–Ha vuelto «El precio justo». No estaría mal recuperar su «Un, dos, tres».

–No es posible por su altísimo coste de producción. No están las cosas para tanto gasto en decorados, contratación de artistas, premios tan gordos...

–¿Sigue colaborando con las televisiones autonómicas?

–No. Pero la semana que viene intervendré como concursante en un nuevo programa de Antena 3, «Duelo entre familias».