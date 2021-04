Alessandro Lequio, incapaz de comprender a Rocío Carrasco: “Tienes que arriesgarte”

Alessandro Lequio sigue firme en su postura respecto a Rocío Carrasco. El duro ataque de la hija de Rocío Jurado asegurando que si el italiano la atacaba era por su “similitud” con Antonio David Flores porque “perro no come perro” - unas palabras que no sentaron nada bien al ex de Ana Obregón - no ha hecho que el colaborador cambie de parecer, y este martes ha confesado que sigue siendo incapaz de comprender la nula relación de la protagonista del momento con sus hijos Rocío y David y por qué ésta asegura que todavía no está preparada para hablar con su hija, tras 9 años sin verse.

Así, mientras Joaquín Prat - que pensaba lo mismo que el italiano hace unos días - ha confesado esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ que ha cambiado de opinión y ahora ya entiende por qué Rocío no está preparada para hablar con su hija, Lequio ha defendido que el “abrazo de un hijo es la mejor medicina, también en el caso de Rocío Carrasco”.

“Una madre no puede no querer a su hija, pero mientras su hija esté al lado de Antonio David, viendo la larga lista de tropelías que ha cometido a lo largo de estos años, Rocío nunca va a querer saber nada de la hija porque si el abrazo entre ambas se produjese no le iba a hacer bien a la madre, porque detrás de todo esto hay mucho más”, señalaba Joaquín, justificando que aunque es innegable que Rocío Carrasco quiere a su hija, no habrá reconciliación mientras la joven continúe apoyando a su padre.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac junto a Rocío Flores

Una defensa que Lequio ha rebatido, confesando que “sé de lo que estoy hablando (ya que durante años no mantuvo relación con su hijo Clemente) pero para mí un padre siempre tiene q estar ahí”. “Un padre tiene que arriesgarse pese a los consejos médicos”, cree el colaborador, que ha confesado que “tengo la paternidad tan arraigada que no entiendo que sea bueno para una persona no ver a su hijo”.

Suavizando sus críticas de las últimas semanas, el italiano ha confesado que “me creo la manipulación y la influencia de Antonio David a sus hijos, pero un padre tiene que arriesgarse por sus hijos aunque tenga razón en pensar lo contrario”. “Tienes que arriesgarte”, ha concluido lanzando un claro mensaje a Rocío Carrasco.