Antonia Dell’Atte se hace un Rocío Carrasco y llama a Alessandro Lequio “maltratador”

“Yo nunca he sido denunciado por maltrato”, respondió Alessandro Lequio el pasado jueves en El Programa de Ana Rosa, ante las acusaciones de presunto maltratador que sobre él había vertido Rocío Carrasco.

“¡30 años de mentiras defendiendo lo indefendible! La hipocresía y la misoginia de determinada prensa en esconder mi verdad, la de mi verdugo...”, ha criticado sin embargo la modelo Antonia Dell’Atte en su cuenta de Instagram. “Mi exmaltratador Alessandro Lequio, tú formas parte de un circo mediático. Mis pruebas de los hechos las he llevado en los tribunales, no a un plató donde se hacen juicios paralelos...”.

“Gracias a toda la gente que me cree, pero a mí los que me han creído han sido los jueves”, destacó en un post en el que compartió la intervención del ex marido de Ana Obregón en el programa matinal en el que colabora y un fragmento de una entrevista suya de 2014 en la que se hablaba de su sentencia y de una demanda que Alessandro interpuso, y perdió, por injurias y calumnias hacia ella por llamarle maltratador.

“La Justicia ha dicho que este individuo es un maltratador. Si en el sitio donde trabaja son coherentes, espero que lo echen de esa cadena de televisión”, apuntó la ex del conde Lequio en aquella entrevista. Pero no fue así.

La modelo ha compartido también la demanda por “malos tratos físicos y psíquicos” que le interpuso a Lequio en 1991, denuncia que finalmente retiró “no porque se mereciera su perdón” sino porque ella “se merece la paz”.

“Para todas las mujeres maltratadas lo único que puedo decir es que obtengan pruebas, y que tengan el valor para denunciar y, sobre todo, que los malos tratos nunca prescriban ante la ley”, asegura en redes.

“No se puede decir a una mujer que ha sido maltratada ‘calladita estás más guapa’. ¡No, basta ya de violencia de género! Nosotras decimos a los machistas: ‘calladito estás más guapo’”, concluye, en su perfil de Instagram.