Ana Obregón sale en defensa de Alessandro Lequio, tras el ataque de Rocío Carrasco

Siempre han mantenido una excelente relación tras su separación. Y desde el fallecimiento de su hijo, Aless, el conde se ha convertido en el mejor apoyo de la actriz Ana Obregón. Por eso, ahora tras el ataque recibido por parte de Rocío Carrasco, la presentadora ha querido lanzarle “un zasca” a la hija de “la más grande” para recordarle que Alessandro Lequio es un excelente padre y su hijo le adoraba. Todo surgió después de que Rocío Carrasco escuchase todo lo que Alessandro Lequio había dicho sobre ella.

Ana Obregón ha mostrado su apoyo a Lequio con esta imagen

El colaborador de ‘El Programa de Ana Rosa’ no comprende la actitud de Rocío Carrasco con sus hijos.Unas palabras que ella respondió señalando que “creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido a a Antonio David y, claro, perro no come perro”, sentenció.

“Que buen padre has sido y eres… Aless te adoraba”, ha escrito la actriz junto a una fotografía de su ex pareja con su hijo. Unas palabras que podrían ir dedicadas directamente a Rocío Carrasco por su distanciamiento con sus hijos.