Antonia Dell’Atte amenaza a Lequio: “Yo lo dmuestro todo con papeles”

La guerra se aviva. Antonia Dell’Atte vuelve como un trueno al ruedo mediático. Dice que dio muchas oportunidades a Alessandro. “Perro no come perro”. Una frase con la que Rocío Carrasco justificaba la actitud del italiano con Antonio David señalado como maltratador. Lequio negó no solo tener alguna sentencia condenatoria, sino que jamás fue denunciado por violencia de género. Explicamos lo que dicen ambas partes.

Antonia denunció hace tres décadas, 19 de marzo de 1993, en la comisaría de Chamberí a Alessandro por maltrato. Retiró la denuncia, dice que para proteger al hijo de ambos. Más adelante, Antonia mostró la sentencia dictada el 30 de junio de 2004, en la que un juez absuelve a la italiana de injuriar a Alessandro por llamarle maltratador. Eso no significa que el juez considerara que Lequio lo era. Es importante resaltar esto. Se basó en una cartas manuscritas en las que el conde pide disculpas. Antonia ha facilitado la documentación en redes sociales y a los medios que la han requerido.

La que fue musa de la moda internacional pide con vehemencia el mismo trato para Alessandro que se ha dado a Antonio David. y sugiere que lo que gana el padre de su hijo sea destinado a asociaciones de mujeres maltratadas. Alessandro Lecquio ha respondido. Tilda a Antonia de fabuladora y sugiere, en privado, que los documentos que Antonia exhibe están manipulados. Ya lo advirtió cuando Antonia Dell Atte mostró la denuncia que interpuso por maltrato. Según Alessandro estaba falsificada. Antonia me facilita el documento del juzgado número 35 de Madrid que en fecha del 7 de marzo de 2008 ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Antonia ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra Alessandro Lecquio.

La conversación con Antonia es complicada. Antonia se siente decepcionada con la mayoría de los periodistas. “Hasta que no me pidáis disculpas todos los que me habéis tildado de loca y mentirosa os seguiré considerando cómplices del diablo maltratador”, explica y añade: “Tenéis que ser claros y pedir que un maltratador tiene que estar fuera de la televisión”. Antonia se muestra implacable con quién ha reabierto su herida: “Yo no pinto nada en un circo mediático. Solo hay una verdad, hemeroteca, máquina de la verdad, entrevistas en las que Alessandro reconoce haber abofeteado a mujeres (en un programa ‘Tómbola’ cuenta que ha respondido bofetones con otros bofetones en discusiones de pareja)…”. Ella se reafirma: “Este señor se tiene que ir de televisión. Es un reconocido maltratador y el otro no tiene una sentencia (en alusión a Antonio David) y está fuera de la cadena… no hay derecho”.

No tiene miedo a cruzar la línea con Ana Obregón, que ha defendido a Lequio con total claridad, niega cualquier actitud reprochable a su ex marido y pide a Antonia que respete el dolor que está viviendo tras la muerte de su hijo. Asegura Antonia: “¿Te has preguntado por qué Ana Obregón está en silencio? Ella ha vivido lo suyo. Calla por vergüenza y ha encubierto al maltratador, pero conoce bien al diablo. De Alessandro no se puede decir presunto maltratador. Hay una sentencia”. Antonia tiene claro que lo que quiere ahora es la “reposición de mi honor. Toda la prensa me dejó como loca y mentirosa. Yo demuestro todo con papeles, con una sentencia. Y Alessandro pide que me ignoren. Es un cobarde y los que le mantienen, cómplices”, denuncia.

Antonia pide que Alessandro Lecquio se postre de rodillas y pida perdón a todas las mujeres maltratadas, aunque no cree que lo haga porque “el diablo nunca pide perdón, el diablo siempre se esconde”. La venganza de Antonia sigue en marcha.