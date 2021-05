Lomana: “De Madrid al cielo de la mano de Isabel Díaz Ayuso”

La socialité Carmen Lomana ha celebrado la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, a través de redes sociales: “De Madrid al cielo de la mano de Ayuso. ¡Viva Madrid! Los Madrileños valientes que hemos votado y queremos vivir en libertad. Vivir libres, Madrid de todos y para todos. Sin sectarismos ni odios. Libertad esa preciosa palabra”.

De Madrid al cielo!!! Gracias @IdiazAyuso , te queremos!

Viva Madrid! Viva Ayuso!!

🥂🥂🥂🥂 — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) May 4, 2021

Viva Madrid! Los Madrileños valientes que hemos votado y queremos vivir en libertad! De la mano de @IdiazAyuso y @AlmeidaPP_

Madrid plural, Madrid de todos, Madrid sin Comunismo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) May 4, 2021

De Madrid al Cielo de la mano de @IdiazAyuso y @AlmeidaPP_

Vivir libres, madrid de todos y para todos. Sin sectarismos ni odios.

Libertad esa preciosa palabra. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) May 4, 2021

Y es que Lomana ya auguró en su crónica en LA RAZÓN la victoria de la candidata del PP, “No quiero ni imaginar que Ayuso y compañía no sumen lo suficiente y Madrid se quede en manos de la izquierda... miedo me da la falta de escrúpulos de la oficina de Moncloa que no para de maquinar maldades”

“Lo que estoy segura es que Pablo Iglesias no se conformará nunca siendo oposición a Ayuso. Este hombre solo se siente bien en el panfleto... Sentado cómodamente a poder ser desde un sillón en alguna televisión. Es vago por naturaleza, se puede ver solo con su actitud corporal. Se aburrió de ser eurodiputado, de hacer oposición al Gobierno de la Nación, también de ser Vicepresidente segundo, dando la espantada presentándose a candidato por Madrid con el pretexto de frenar a la ultraderecha. Aburridos estamos de todo este teatro”, sentenciaba.