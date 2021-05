Antonio David investiga el patrimonio de Rocío Carrasco

Las reclamaciones entre Antonio David y Rocío Carrasco por el impago de la pensión de alimentos de sus hijos continúan en los juzgados. Así, y a pesar de que el ex guardia civil está condenado en firme al pago de 60.000 euros por no haber hecho frente a la pensión alimenticia de Rocío y David Flores desde su separación, reclama a Rocío Carrasco los 8.000 euros que ella no ha abonado desde que David se fue a vivir con su padre a Málaga, siguiendo la estela marcada por su hermana mayor, Rocío Flores. Y es, en el marco de este último procedimiento, dónde la jueza ha abierto la vía para una investigación integral del patrimonio y vida laboral de Rocío Carrasco que podría desvelar el dinero que ésta ha recibido por la polémica docuserie que protagoniza en Telecinco.

De este modo, Antonio David tendría acceso a uno de los secretos mejor guardados por Rocío Carrasco y Telecinco: el millonario sueldo que habría percibido Rociíto por romper su silencio y explicar los episodios más duros de su vida. Según se ha publicado, Rocío Carrasco podría haber percibido dos millones de euros por grabar 60 horas de entrevista con La Fábrica de la Tele y, aunque la desorbitada cantidad fue desmentida tajantemente en un comunicado, ahora este dato podría quedar al descubierto.

¿Dos millones de euros por el testimonio de Rocío Carrasco?

Tal y como publica El Periódico, la jueza Verónica Carabantes, titular del Juzgado número 3 de Alcobendas, ha pedido que se solicite una “consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada Rocío Carrasco Mohedano”. En la vista, en la que, por primera vez desde el inicio de la emisión del documental, se vieron las caras Rocío y Antonio David tuvo lugar el pasado 30 de abril. A la salida del juzgado, Rocío Carrasco, respondió con ironía al motivo que le había llevado por enésima al juzgado: “No, que yo pensaba que venía a ver si había depositado los 60.000 de la fianza que debe todavía pero es para otra cuestión. Ya se verá cómo se resuelve y soluciona todo esto” decía Rocío Carrasco a los medios.

Rodeada de cámaras y periodistas que le felicitaban por su cumpleaños, la hija de la Jurado evitaba entrar a valorar lo que había ocurrido en la vista. Tan sólo se supo, por boca de su abogado, Javier Vasallo, que Rocío se acogió a su derecho de no declarar alegando que existían “defectos procesales”.

Su hijo David debe decidir si continua, o no, la reclamación contra Rocío Carrasco.

La demanda por el impago de la pensión de David Flores fue interpuesta por su padre el pasado 1 de marzo de 2021, en un momento de máxima tensión entre la ex pareja ya que acaba de iniciarse la emisión de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y Antonio David ya había sido despedido de Mediaset al ser acusado de maltrato por su ex mujer. David Flores, el único hijo en común de ambos que tiene derecho a percibir la pensión de alimentos al ser dependiente económicamente, tendrá que declarar el próximo 21 de mayo ya que, al ser mayor de edad, es a él a quién le corresponde continuar con el procedimiento o renunciar.

Su declaración en este proceso levanta una enorme expectación después de que su madre, Rocío Carrasco, relatara cómo Antonio David había impedido a su hijo acudir a su boda con Fidel y, se había negado a reintegrarlo al hogar materno al acabar el verano de 2016. La decisión de continuar litigando por la pensión de alimentos recae así en “su enano”, un joven con cierta discapacidad que, por culpa de la guerra entre sus padres, no ha vuelto a ver a su madre más que en los juzgados. Continuará...