Tamara Falcó e Iñigo Onieva, ¿planes de boda?

En mitad de los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del ingeniero a la marquesa de Griñón, esta mañana despertamos con la portada de la revista ‘Que me dices’ que protagoniza Tamara Falcó bajo el titular de: “¿Boda? Todavía Iñigo no me lo ha pedido”.

La hija de Isabel Preysler, que hace unos días reveló que es lo que no soporta en un hombre, presentó el libro ‘Familias sin filtro: 15 preguntas para 15 mujeres’, de la fundación CEU, cuyas ventas, 25 € cuesta cada ejemplar, se destinan a la Fundación ‘El sueño de Vicky’, que recauda fondos para investigar el cáncer infantil.

Portada revista 'Qué me dices', 17 de mayo

El libro recoge los relatos de 15 mujeres que han pasado por duros momentos, y Tamara, a la que le encanta hablar des su familia, presumió de su mujer de referencia: “Mi abuela, la madre de mi madre, que tiene 98 años. Me acuerdo que cuando llegó a España nos regalaba por Navidad una misa. Yo no lo entendía. Hoy ya sí lo entiendo. Una mujer que vivió la Segunda Guerra Mundial y tuvo seis hijos....”, explica.

Y, claro, en la entrevista con dicha publicación también habló del hombre que ocupa su corazón, Íñigo Onieva, con quien comparte afición por la gastronomía: “Claro que me veis cenando todos los días con Íñigo, porque él tiene una empresa de gourmet”. Además, confesó sus planes de boda junto al ingeniero: “Es muy pronto, llevamos desde septiembre saliendo. Por lo menos Íñigo no ha salido corriendo cuando se ha visto en las revistas”.

Además, en este nuevo número concretan todos los detalles del nuevo embarazo de Laura Matamoros y su reconciliación con Benji Aparicio; la nueva colección de baño diseñada por Pilar Rubio y la entrevista más emotiva de Alonso Caparrós, en la que desvela que “tuve tres sobredosis”.

Pronto: Lara Álvarez debuta como cantante

Esta semana, como portada de la revista Pronto, Lara Álvarez sorprende con su nueva faceta como cantante, y es que la presentadora de televisión es una de las compositoras e intérpretes de “Juntos somos+”, el tema que acompañará a la selección española en la Eurocopa de este año.

Portada revista 'Pronto', 17 de mayo

Además, dicha publicación también aborda el tema de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia: su madre, convencida de que volverán a casa sigue compartiendo vídeos de las pequeñas mientras continua su búsqueda.

Rosa López contará su emocionante vida en un libro. Recién cumplidos los 40 años, la cantante repasará su evolución, desde su participación en Operación Triunfo: Carrera musical, amores, cambio físico…

Jesús Calleja estrena una nueva temporada de “Planeta Calleja” y adelanta algunos de los momentos más emocionantes que ha vivido con sus invitados: Paula Echevarría, Omar Montes, Maribel Verdú, Antonio Resines… asegura que “la pandemia me ha cambiado la vida”.

Rocío Carrasco: “Mi hijo dijo que yo era muy mala madre”. En un nuevo documental sobre su vida, la hija de Rocío Jurado narró los episodios más duros vividos con David Flores y también habló de la salud del joven.

Harry estrena su emotiva serie sobre la salud mental con el título de “El yo que no puedes ver” y producido por Oprah Winfrey, que empezará a emitirse en EE UU esta semana.