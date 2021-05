Machine Gun Kelly, el novio de Megan Fox que revoluciona las redes

El pasado domingo, 23 de mayo, se celebraron los Billboard Music Awards 2021. Los premios de la música que tuvieron como protagonistas a la actriz Megan Fox y su nuevo novio, el rapero Machine Gun Kelly; y no precisamente por sus canciones sino por su actitud en la alfombra roja.

Ambos no se caracterizan por su discreción y posaron frente a los medios en actitud sexual, besándose y tocándose sus partes íntimas. Un posado que logró escandalizar a algunos medios, pero que revolucionó las redes sociales, y es que la pareja es una de las más ‘hot’ del momento.

que morbo de escena megan fox con su novio pic.twitter.com/t6apvRQ2h3 — Famosas World (@FamosasWorld) May 27, 2021

Megan lució un vestido Mugler negro con trasparencias que dejaba entrever su tonificada figura, mientras que el rapero optó por mostrar su torso tatuado con una chaqueta de traje y camisa, y un detalle que enloqueció a sus fans: la lengua pintada de negro. Un look con el que se alzó como ganador de dos de los grandes premiosde la noche: Mejor Artista y Mejor Álbum de Rock.

Machine Gun Kelly en los Billboard Music Awards

Colson Baker, el verdadero nombre del artista y Megan Fox se conocieron en 2020, en Puerto Rico, mientras rodaban la película ‘Midnight in the Switchgrass’, donde sintieron un verdadero flechazo. Tras más de cinco meses de amor, ambos hicieron pública su relación en la gala de los American Music Awards, el 23 de noviembre de 2020.

Posteriormente se pudo conocer, según TMZ, que la actriz había pedido el divorcio del padre de sus tres hijos, Brian Austin Green, tras más de 10 años casados. Y pese a los rumores de infidelidad por parte de Megan con Kelly, el actor Green fue el encargado de desmentirlos, afirmando que “conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Megan y yo hemos hablado sobre él. Por el momento, son solo amigos. Confío en su juicio. No quiero que la gente piense que ellos son los villanos y yo soy la víctima de esta historia, porque no lo fui”.

En cuanto a la vida sentimental del rapero, se sabe que es padre de una niña llamada Casie Baker, nacida en 2009. Pero Megan Fox no es la única famosa con la que se le ha relacionado, anteriormente tuvo un romance con la modelo Sommer Ray, la cantante y hermana de Miley Cyrus, Noah Cyrus, y la cantante Amber Rose; entre otras.

A sus 31 años, el cantante se ha convertido en uno de las voces más prometedoras del rap estadounidense, aunque también ha hecho sus pinitos en el cine, protagonizando Beyond the Lights, Roadies, Viral, Punk’s Dead: SLC Punk 2, Nerve y The Dirt.