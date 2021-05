Andrea Levy: “¿Dónde pone Pedro Sánchez el límite al llamar a Rocío Carrasco?”

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y delegada de Cultura, Deporte y Turismo tiene una agenda llena de compromisos. Andrea Levy (Barcelona, 1984) respondió a las preguntas de LA RAZÓN cuando acudió a una presentación de la firma Ferragamo para dar apoyo y fomentar el comercio, tanto de pequeñas empresas como internacionales. En breve empieza Madrid Fusión y luego vendrá la feria de Arte (ARCO) y los muchos proyectos que tuvieron que parar cuando comenzó la pandemia. Tiene poco tiempo para su vida privada pero asegura que «lo aprovechó muy bien». Se toma a risa el interés que tiene la gente de que se eche novio y comenta este asunto con el alcalde Almeida que se encuentra en la misma situación. «Tendréis que hacer algo los periodistas». No evita ningún tema y da su opinión sobre la polémica llamada del presidente Pedro Sánchez a Rocío Carrasco tras los primeros capítulos emitidos de «Rocío, contar la verdad para seguir viva».

–¿Qué opina de la llamada de Pedro Sánchez a Rocío Carrasco?

–Si lo hace a título personal no tengo ninguna crítica. La cuestión es que es el presidente del Gobierno y es difícil separar la figura de una persona privada mi pregunta es dónde se pone el límite.

Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco

–¿Dónde cree que hay ponerlo en este caso?

–Hay un mensaje por parte de Rocío Carrasco que puede ayudar a mujeres que no se atreven a salir de esa espiral. La cuestión es que hay muchos casos y los apoyos tendrían que ser generales y no privados. Es importante empatizar con las mujeres que viven ese desgarro. El problema es que, como sucede con la política, o estás con Rocío o eres negacionista. Ese parece el mensaje que han transmitido algunos políticos. Lo que es menos aceptable es que no se puede saber de todo y opinar de todo. Hay que ser más prudente cuando tienes relevancia pública y manejar toda la información. Mi opinión es hay que visibilizar y denunciar pero si lo haces como un cargo público hay otros cauces. Al final lo que ha sucedido es que se polarice el asunto y eso no es bueno

–Hay un tema más frívolo contigo y el alcalde José Luis Martínez- Almeida como protagonistas. Cada poco aparecéis en la lista de solteros de oro

–¿Ah, si?, pues nada, a seguir en ese listado y a buscar candidatos. Nos reímos con esa historia. Tendréis que hacer algo los periodistas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy

–Pasando a otro tema. ¿Cómo se encuentra?

–Encantada con las elecciones. Ha sido agotador pero el resultado ha sido espectacular. Era emocionante ver las colas de la gente en los colegios electorales. Ahora hay que poner todo en limpio

–Tiene una agenda llena….

–Pues sí. Empieza ARCO, Madrid Fusión y ya tenemos en marcha lo que será el centro Canalejas. Un atractivo importante para el turismo de lujo y el 23 de septiembre vuelve «El Rey León» a la Gran Vía.

La delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, durante la presentación de la programación del Año Sabatini, en la Basílica de San Francisco El Grande, a 28 de mayo de 2021, en Madrid (España).

–Este musical se ha convertido en el buque insignia que representa la vuelta a la normalidad…

–Algo así. Es una garantía que los responsables lo vuelvan a poner en marcha. Queremos que con las medidas sanitarias necesarias Madrid se vuelva a mover en los sectores del ocio. Fitur ha sido un éxito con más de 62.000 personas entre expositores y visitantes.

–¿Cuál sería su fotografía?

–Lo tengo muy claro. La ilusión está en la calle y hay que canalizar y que todo el abanico que tenemos de posibilidades sea un atractivo para el turismo del lujo, de la cultura, de las compras. Estamos con unas previsiones para el año próximo importantes.