Lo que Pedro Sánchez no quiere que trascienda de su llamada a Rocío Carrasco

La bomba que soltó Maria Teresa Campos en su última entrevista en Telecinco con Jorge Javier Vázquez ha dejado a Pedro Sánchez a los pies de los caballos. El Presidente del Gobierno ha recibido duras críticas por haberse posicionado al lado de Rocío Carrasco tras desvelar que fue víctima de malos tratos por parte de su ex marido y su hija mayor.

La veterana periodista desveló que “Me llamaron de parte del Presidente para pedirme el teléfono de Rocío Carrasco. Cuando ella habló del maltrato y todas las cosas, de las patadas y todo eso. Y la llamó, lo que dice bastante de él. Que una persona que lleva el cargo de muchas cosas y que sea sensible al maltrato a una mujer, chapó”. La cara de Jorge Javier Vázquez era un poema y dio la sensación de que el presentador se había quedado fuera de juego tras las palabras de la malagueña que, acto seguido, reconoció que ambos habían hablado fuera de plató de este asunto. ¿Fue premeditado o estaba en el guión desvelar este secreto de Estado?.

-María Teresa Campos: “El presidente me llamó y me pidió el teléfono de Rocío Carrasco porque quería hablar con ella” #camposyrocio pic.twitter.com/Rp57EIyNO1 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 21, 2021

“Hay una cosa que no sé si la puedo decir-decía la periodista segundos antes de lanzar la bomba” y, una vez relatada la trascendental llamada, María Teresa Campos se reafirmaba en su declaración: “Yo te digo que lo ha hecho. Igual ella por discreción no te lo dice, pero te lo digo yo porque hablé después con ella”.

Pedro Sánchez no ha sido el único político que ha mostrado su apoyo a Rocío Carrasco. Antes que él también se manifestaron a su favor la Ministra de Igualdad, Irene Montero, que llegó a intervenir en directo en Sálvame, Adriana Lastra o Rocío Monasterio. Pero el hecho de que el Presidente del Gobierno, con la actual crisis social, sanitaria y económica que vive España, dedique su tiempo a llamar a la hija de Rocío Jurado ha generado enorme controversia.

Pánico en Moncloa e e indignación ante la filtración de Maria Teresa Campos

Así, medios como Confidencial Digital, hablan de la inquietud que se ha generado en Moncloa tras la revelación de la conocida comunicadora, que ha puesto a los pies de los caballos a Pedro Sánchez ya que la opinión pública está muy dividida respecto a este asunto. No sólo porque el presunto maltrato al que alude Rocío Carrasco por parte de su ex marido fue sobreseído provisionalmente por el Tribunal Supremo, sino también porque es un caso que aún podría tener recorrido judicial y el máximo representante del poder ejecutivo no debe ni manifestarse ni posicionarse ante un hecho no juzgado.

BRUSELAS, 25/05/2021.- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa ofrecida hoy tras participar en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas. EFE/ Horst Wagner

Según ha podido saber ElConfidencialDigital por fuentes del entorno más cercano a Pedro Sánchez, en Moncloa existe “inquietud” porque puedan trascender los detalles de esa conversación. Hasta el punto de que, según ha podido confirmar ECD por algunos de los profesionales contactados, el equipo de Pedro Sánchez ha pedido a periodistas del entorno más cercano a Rocío Carrasco que no aporten detalles de la conversación que, de forma privada, ha mantenido el presidente del Gobierno con ella.

Pero, a pesar del empeño de Pedro Sánchez para frenar las filtraciones, en “Es la mañana de Federico” han dado más detalles de la conversación entre ambos y han desvelado cuál era el propósito de la llamada del Presidente a Rociíto: desayunar juntos en el Palacio de la Moncloa. La propuesta que, según los colaboradores del programa, fue rechazada de plano por Rocío Carrasco, hizo estallar a Jiménez Losantos: “¡es incapaz de hablar con Mohamed VI y quiere desayunar con Rociíto!”.