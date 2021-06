Así es Maribel Nadal, la cuñada y amiga íntima de Mery Perelló

Mediáticamente hablando, Maribel es la joven rubia que siempre está a la sombra de su hermano, el gran Rafa Nadal. Lo acompaña en todos sus torneos y retos deportivos, ocupando un discreto segundo plano que hasta hace poco tiempo había pasado desapercibido. Sin embargo, en los últimos años, la joven mallorquina ha ido llamando cada vez más la atención de la opinión pública, hasta convertirse también en protagonista allá donde va. El foco se ha dirigido hacia ella y todo el mundo quiere saber un poco más sobre la hija pequeña de Ana María y Sebastían. De hecho, incluso en la boda de su hermano y Mery Perelló, los ojos se centraron en Maribel durante unos cuantos minutos, asombrados por la majestuosidad de su vestido rojo.

Ese día, Maribel Nadal se sintió también un poquito protagonista. Artífice del noviazgo, aquel ‘sí, quiero’ fue casi un éxito personal. Lo celebró con su familia, amigos y con el que era su novio desde hacía seis años, Pep Juaneda, un chico atlético, formado y con cargo dentro del grupo Iberostar que parecía tener la bendición del clan. Compartían pasión por el deporte, por el pádel y, sobre todo, por el golf. El amor se acababa meses después del enlace y a día de hoy todavía no se conocen los motivos de la ruptura. Tampoco parece que Maribel haya rehecho su vida.

Hace unos meses se la relacionó con Javier de Miguel, un atractivo madrileño que se codea con grandes de la industria como Jon Kortajarena o Andrés Velencoso. Aunque nunca se confirmó de forma oficial, la relación entre ellos era vox pópuli, pero parece que la cosa no llegó a cuajar, puesto que hace tiempo que no se les ha vuelto a ver juntos. Ahora, Maribel Nadal se centra en su trabajo y pasa su tiempo libre disfrutando de sus aficiones. Es una chica muy sencilla, trabajadora y buena estudiante. Licenciada en INEF, con máster en Dirección y Gestión del Deporte en la Universidad Pompeu Fabra y con experiencia en empresas a nivel internacional, actualmente forma parte del departamento de marketing de la Rafa Nadal Sports Center. Combina su vida profesional con la personal y no se pierde ninguna de las grandes citas deportivas protagonizada por su hermano. Además, recientemente ha empezado a desarrollar también su faceta de influencer, y le augura un futuro muy prometedor en este sentido.

Maribel Nadal ya cuenta con más de 80.000 seguidores en su perfil de Instagram, que siguen subiendo como la espuma. A diferencia de otras ‘it girls’, el ego y el amor propio no forma parte de sus redes sociales, y centra la mayoría de sus publicaciones en su familia y amigos. “Feliz cumpleaños. Sí, claramente hubo un reparto muy desigual del moreno”, escribió junto a varias imágenes en las que posaba con su hermano, que alcanzó los 35 años el pasado 3 de junio. La mujer de su hermano, Mery Perelló, también es una habitual en sus actualizaciones. Entre ellas existe una estupenda relación de amistad que demuestra que dos cuñadas sí pueden llevarse bien.

Cuñadas íntimas

Mery Perelló ya era de la familia Nadal incluso antes de darse el ‘sí, quiero’ con el tenista. La acogieron con los brazos abiertos y rápidamente se empezó a formar un intenso vínculo que se sigue fortaleciendo a cada día que pasa. Destaca la relación que mantiene con Maribel Nadal, su cuñada y amiga íntima. Juntas celebran las victorias y sufren las derrotas del hombre que unió sus caminos. “Recordando buenos momentos”, escribía la hermana del deportista en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que posaba feliz al lado de Mery.