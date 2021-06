Kiko Hernández arremete sin piedad contra Olga Moreno

Kiko Hernández ha sido y sigue siendo uno de los colaboradores de Telecinco más críticos con todo lo que rodea a la familia Flores. En la tarde de este martes en Sálvame han emitido un vídeo en el que aparece Olga Moreno hablando sobre su marido Antonio David y también sobre su hija Lola, la pequeña que ambos tienen en común. Afectada por todo lo que podría estar pasando fuera, la concursante está generando bastantes vídeos en los que se desahoga sobre su familia y la presión mediática a las que se han visto sometidos en los últimos tiempos.

Hernández no ha dudado en arremeter contra Olga: “¡Qué pesada!” ha afirmado antes de dar paso al vídeo de la protagonista. “El concurso de Olga me parece absurdo y vacío. Que esta señora parezca una colaboradora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ me parece increíble. Pesca, haz cosas, habla de tu infancia, pero deja ya el tema”, ha deslizado el colaborador de forma tajante. Respecto a las afirmaciones en las que Olga Moreno asegura no haber tenido altibajos con Antonio David en sus 22 años de relación, el colaborador de Sálvame ha manifestado lo siguiente: “Eso de que nunca has tenido altibajos con Antonio David es mentira. Recuerda cuando vino aquí el autobús lleno de chicas. Él me dijo entonces que estabais medio separados... O mientes tú, o miente él”.

Kiko Hernández en el plató de Sálvame

Con menos vehemencia y más objetividad, Gema López ha querido tender un puente a Olga Moreno y ha compartido con la audiencia su opinión más sincera, tal y como acostumbra a hacer con todos los temas que se tratan en el programa: “Los que han creído a Rocío Carrasco son los que van a por Olga haga lo que haga. Ha sido así desde el principio. Creo que ella está dando un contenido que a nosotros nos interesa y por eso también creo que la han llevado al concurso. Todos somos personas y ella ha ido con su mochila, por eso habla de la suya. Debería haber sido más prudente sabiendo lo que hay, y el hecho de que ahora se muestre tan activa va a jugar en su contra fuera de Supervivientes”.

La diferencia de opiniones en plató es una realidad. Y es que el ‘huracán Rocío Carrasco’ ha dictaminado que Olga “es cómplice”, “mala persona”, “tramposa” o “una mujer que se hace la víctima”. Nada de lo que haga durante su paso por el concurso podrá cambiar las opiniones de las mentes cerradas.