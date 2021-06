Sara Donés, “el gran amor” de Pau Donés

Hoy, 9 de junio de 2020, se cumple un año de la muerte Pau Donés tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Una larga enfermedad que padecía desde agosto de 2015 y que llevó de la manera más positiva posible pese a que el tumor día a día le fuera ganando la batalla. Durante estos cinco años, la persona que jamás se separó de él fue su “gran amor”, su hija Sara Donés.

Durante sus 17 años, Sara se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano, otorgándole todo el protagonismo a su padre, y convirtiéndose así en una persona prácticamente anónima, pero siempre al lado de Pau. Especialmente los dos últimos años de vida del cantante, ambos se fueron a vivir juntos a California donde disfrutaron de su pasión por la música y el mar.

Y es que en 2018, tras sufrir una recaída del cáncer de colon, Pau Donés cambió el rumbo de su vida: se apartó de los escenarios y decidió invertir todo el tiempo perdido en ver crecer a su hija, “es el gran amor de mi vida”, confesó en aquel momento. Una experiencia que le ayudó al artista para componer el que ha sido su último trabajo Tragas o escupes, un canto a la vida y un agradecimiento a sus seres queridos en forma de disco.

Pau Donés

“Me ha enseñado a querer”

“Mi hija me ha enseñado esto, a tocarnos, a besarnos, a abrazarnos... a decirnos que nos queremos. Me ha enseñado a decir ‘te quiero’ con corazón y mirando a los ojos. Me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer”, confesaba Donés en el documental Eso que tú me das. Tal era el amor que se procesaban que incluso el cantante se tatuó su nombre en los nudillos de su mano izquierda, y la palabra “amor” en la derecha.

Pero no siempre fue así, ya que Sara llegó a la vida de Pau cuando tenía 30 años y se encontraba en su mejor momento profesional, en 2004. “Cuando ella nace yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos”, contó en una entrevista, asegurando que no supo tomar el rumbo que debía en aquel momento. Años más tarde apreció el valor de la paternidad y “me volví cariñoso, amoroso, incluso pegajoso. Gracias a ella soy más fuerte, más persona, más feliz”.

Durante los últimos meses de su vida quiso hacer el regalo más bonito que jamás hubiera podido imaginar en forma de canción. Eso que tú me das supuso un agradecimiento eterno por su amor y fiel compañía durante su enfermedad a su hija Sara, e incluso quiso que ella estuviera presente en el videoclip de la canción, es ahí cuando Sara dejó de ser anónima y se convirtió en una bailarina.

Actualmente, a sus 17 años, Sara Donés se mantiene alejada de los focos mediáticos. Según confesó su padre en una de sus últimas entrevistas, tiene pensado estudiar medicina, y estamos seguros que está disfrutando del regalo de la vida; la gran lección que dio Pau Donés.