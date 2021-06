15 curiosidades que no sabías de Isabel Ayuso (y que ha contado a Bertín Osborne)

En el programa “Mi casa es la tuya”, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dejado de sorprendernos con sus confesiones al popular cantante.

1. Nació el mismo día que su excompañero de universidad Pablo Iglesias: 17 de octubre de 1978

2. No era la Community Manager del perro Pecas de Esperanza Aguirre. “Le creamos el perfil pero yo entré como diputada y alguien muy salao lo estuvo llevando un tiempo”.

3. “Casi todo el tiempo que he estado en política he estado sola, alguna pareja he tenido, pero casi siempre he estado sola trabajando muchísimo”

4. “He sido profesora de Inglés en Malta”

5. De niña le mandó una carta a Felipe González y éste le respondió. Yo veía todo muy mal, sobre todo el medioambiente, la tierra, la pobreza... Las cosas que nos interesaban a los niños. Entonces tenía ocho años”, explicó. “Me contestó que no me preocupara, que se estaban haciendo muchas políticas para ayudar a los niños con necesidades y para el medioambiente”. Un detalle que sorprendió al entrevistador: “Me parece fantástico que te contestara”. “Absolutamente, siempre lo he reconocido y además se lo agradezco”, contestó ella.

6. Cuando estaba en BUP repitió un curso porque no estaba motivada.

7. Se enteró que era licenciada en Ciencias de la Comunicación durante una estancia en Ecuador

8. La política vive en un pequeño piso de apenas 60 metros cuadrados en el barrio de Chamberí y no tiene intención de cambiar de casa.

9. Su prima Bárbara Ayuso relata que es aficionada a meter memes de sí misma en su chat de primas.

10. Se independizó cuando ganó su primer sueldo, que era de 600 euros.

11. Considera a Miguel Ángel Rodríguez su padre político

12. Conserva la mayoría de los amigos de su infancia

13. La rosa tatuada en su antebrazo izquierdo es un homenaje a su adolescencia y a su grupo favorito, Depeche Mode, pues es la rosa que aparece en la portada de su disco Violator (1990), diseñada por el artista holandés Anton Corbjn.

14. Confiesa que desde es presidenta es más creyente. A los 9 años perdió la fe porque “sentí que era una forma de liberarme e independizarme de muchas cosas, de la muerte de mi abuelo...». Empezó a recuperarla a partir de la primera ola de la pandemia, cuando tuvo que acudir a muchas misas. A eso se añadió la gran cantidad de gente que le ha dicho «rezamos por ti».

15. Cuando la llaman facha, piensa que algo estará haciendo bien.