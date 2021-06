El motivo real por el que Isabel Díaz Ayuso no quiere ser madre

Isabel Díaz Ayuso ha abierto, por todo lo alto, las puertas de ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Telecinco presentado por Bertín Osborne. La política ha hablado de todo y de todos con una cercanía y naturalidad que no ha dejado indiferente a la audiencia. Desde los recuerdos de su infancia hasta su época más complicada en el mundo de los estudios. Ayuso ha dado una especial cabida a su familia, por los que siente absoluta devoción y a los que ha intentado no defraudar nunca. Sus antiguos amores y las últimas fotografías en las que aparece junto a un apuesto médico también han sido objeto de debate entre la madrileña y Osborne.

A sus 42 años, Ayuso atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Su éxito en las elecciones autonómicas y el cariño que despierta entre los ciudadanos ya es toda una realidad. Cuando Bertín sacó a relucir el tema de los niños y de si le gustaban o no, Ia protagonista de esta entrevista aseguraba lo siguiente: “Me ha cambiado mucho ser Presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Me he vuelto más niñera, más creyente y más atlética. He conocido a la afición del atlético que es fascinante. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona, me ha cambiado mucho”, explicaba sin querer entrar aparentemente en más detalles.

Bastante celosa con su vida personal, ha reconocido que se ha planteado en más de una ocasión convertirse en madre, pero por determinadas circunstancias no se ha dado la ocasión, ya que su carrera política ha ocupado todo su tiempo y esfuerzo. Ahora, con una posición y un trabajo estable, Isabel Díaz Ayuso ha confesado que “soy consciente de que se me va pasando el tiempo y no pasa nada”. Bertín Osborne le ha querido preguntar si el hecho de ser madre soltera es algo que descarta o si, sin embargo, sería algo que podría encontrarse entre sus intenciones. La respuesta de la madrileña ha sido bastante clara: “Ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien. Tengo siete millones de madrileños y mis sobrinos. Mi sobrina de seis años me llama presidenta. Estar con ellos es ser tú y ellos muchas veces me sirven para sentir que sigo teniendo familia”, asegura, dejando entrever que con tanto niño alrededor su instinto maternal se encuentra, en parte, satisfecho.

Respecto a las imágenes en las que aparecía junto a un hombre en una conocida revista, la presidenta madrileña parece habérselo tomado con humor: “¡Que había drones! Ha habido fotos… Y yo que me sentía tan libre y tan sola por allí!”. Sea como fuere parece que Díaz Ayuso está feliz al lado de su nueva pareja, un hombre divorciado y padre de tres hijos. Eso sí, su felicidad no estará ligada a los focos ni a las cámaras de televisión.