Anabel Pantoja se suma a la ‘LISTA NEGRA’ de Kiko Rivera

Ya ha pasado más de medio año desde que Kiko Rivera se decidió a desenmascarar públicamente a su madre en ‘Cantora, la herencia envenenada’, un especial que se emitió en Telecinco y que reveló los trapos más sucios de la tonadillera. Desde entonces, Isabel Pantoja y el DJ permanecen enfrentados y la situación no tiene pinta de arreglarse pronto. El último movimiento del sevillano es toda una declaración de intenciones: ha denunciado a su tío Agustín y ha citado a su progenitora como testigo. Para aportar nuevos detalles sobre este conflicto, el exsuperviviente visitó ‘Viernes Deluxe’ la pasada noche del 11 de junio, y de su intervención destacó que la mayoría de sus ataques no iban dirigidos a la cantante o al hermano de esta, sus principales enemigos; sino a su prima Anabel Pantoja.

El DJ comenzó acusando a su madre de utilizar a la colaboradora de ‘Sálvame’ para poder hablar con sus nietas. Según Kiko Rivera, Isabel Pantoja llama a Irene Rosales desde el teléfono móvil de Anabel Pantoja, y la tertuliana de ‘Viva la vida’ se lleva una sorpresa muy poco agradable al descubrir al otro lado de la línea a su suegra en lugar de a la prima de su pareja. “No es algo que vaya a impedir que hable con sus nietas pero joder, es feo, ¿no?”, espetó el hermano de Isa P. Ese fue el primero de los muchos dardos que el cantante lanzó contra la sobrinísima, que parece haber ocupado uno de los primeros puestos en su ‘lista negra’.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en 'Viernes Deluxe'

Aunque Kiko Rivera intentaba mantener cierta cordialidad con su prima, presente en el plató de ‘Viernes Deluxe’ durante su entrevista, no podía evitar mostrar su resquemor con ella por no tomar partido y defenderle en la guerra que afronta contra su madre. El DJ se siente molesto ante la neutralidad que Anabel Pantoja reclama en un conflicto familiar que no tiene nada que ver con ella, y parece exigirle una y otra vez que se ponga de su lado. Lo suyo parece ser el clásico “o estás conmigo o estás contra mí”.

Kiko rivera ‘echa’ a su prima del plató

El momento más tenso de la noche llegó cuando, una vez más, se exigió a Anabel Pantoja que participara en la entrevista de su primo y ofreciera su punto de vista sobre el conflicto familiar. La colaboradora de ‘Sálvame’ se negó en rotundo y, como los acusados en las películas norteamericanas, se acogió a su derecho de guardar silencio a sabiendas de que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Kiko Rivera entendió su actitud como un acto de cobardía y no pudo morderse la lengua: “Si no vas a entrar en esto, ¿qué coño haces aquí?”, espetó el DJ.

La conversación entre ellos fue subiendo de tono y terminó convirtiéndose en una tensa discusión que acabó con Anabel Pantoja abandonando el plató de ‘Viernes Deluxe’. Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos entre los primos por culpa de la guerra que Kiko Rivera mantiene con su madre. El ex gran hermano parece dispuesto cortar lazos con Isabel Pantoja y con todo su entorno, aunque eso incluya a la que él siempre ha considerado “como una hermana más”.