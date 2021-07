Qué fue de José Luis Losa, el peculiar ganador de ‘SUPERVIVIENTES’ que ahora tiene una granja porcina

En la noche de este martes, y después de mucho tiempo, ha reaparecido como colaborador de la décimo tercera entrega de ‘Conexión Honduras’. El nombre de José Luis Losa saltó a la luz pública en 2016 cuando participó en ‘MasterChef’, donde quedó en tercera posición. Un año después su nombre cobraría aun más relevancia gracias a su participación en ‘Supervivientes 2017′, donde, en una dura batalla contra Alba Carrillo, logró alzarse con el premio de 200.000 euros gracias a su sencillez y a sus dotes como superviviente, llegando a pescar dieciséis peces en una hora. Además, con su victoria el cocinero demostró que la fama y la popularidad no siempre van ligadas al éxito dentro de un reality.

Jorge Javier Vázquez con José Luis Losa y la modelo Alba Carrillo durante la final de 'Supervivientes 2017'

Un año después, tras asistir a varios programas como colaborador, el público esperaba con ansias la llegada de José Luis al plató de Supervivientes 2018 para que fuese él quien entregase el premio final a Sofía Suescun, ganadora de la edición. Pero el protagonista no se presentó rompiendo así la tradición oficial: “Ha sido por una serie de cosas que han sucedido. Y en el último momento, decidí no ir”. “Tenía que pagar el tren y el hotel de mi mujer. Son cosas que no me han gustado. Me dijeron que era igual que todos los años y le dije: ‘A mí lo de todos los años no me compares, que no es la mejor regla de tres para comparar, porque yo fui a la isla cobrando mil euros y había gente cobrando 20.000 a la semana’”, justificaba entonces.

Sea como fuere, y tras proclamarse como ganador de ‘Supervivientes 2017′, sus compañeros de ‘MasterChef’, la presentadora Eva González, y los tres jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, dedicaron un emotivo vídeo a través de las redes sociales. Cruz, además, pronunció unas palabras en solitario tras la victoria del cocinero: “Muchas felicidades campeón, cocina, sobrevive… que tío más completo José Luis!!! Grande amigo!!!”, escribía en su cuenta de Twitter. Todo parecían risas y sonrisas hasta que, en enero de este mismo año, José Luis Losa cargaba contra el programa que le vio cocinar durante meses en su cuenta de Instagram. Después de que ‘Sálvame’ insinuase que en ‘MasterChef’ no era oro todo lo que relucía, el exsuperviviente dio un paso al frente confirmando así los rumores.

“Yo tanto con @bulldogtv_es como con Telecinco siempre estaré AGRADECIDO presentadores equipo todos geniales y de echo me llevo con todos bien. Pero de @masterchef_es no es lo mismo ,de esa productora si tengo MUY MAL sabor de boca , el premio por quedar tercero nunca me lo dieron , ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto , sin descontar impuestos, les dije que un juez lo decidiría, los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa pero de esa productora si tengo muy mal sabor de boca ,Quería que lo supieseis de mi boca , y desmentir lo que está puesto por internet”, escribió junto a una imagen en la que aparece abrazándose a la presentadora Lara Álvarez.

Antes de aparecer en televisión, el protagonista ha trabajado como pintor industrial, como camionero y como cocinero. En enero del pasado año, José Luis condecía una entrevista al diario ‘Lanzadigital’ donde aseguraba lo siguiente: “Quiero montar una granja porcina en Munera (Albacete) para luchar contra la despoblación y afianzar la pervivencia de los núcleos no urbanos”. Un nuevo proyecto familiar que le llenó de ilusión. Muchos pensaban que el castellano-manchego acabaría dedicándose a la hostelería, pero ni siquiera él veía rentable esa opción: “Es muy complicado porque supondría meterte en un negocio y arrastrar a la familia, con lo que conlleva la hostelería”, confesó entonces al citado medio.