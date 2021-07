Arden las redes contra el ‘tiktoker’ Naim Darrechi: “Nunca utilizo condón. A las chicas les digo que soy estéril”

Una de las principales críticas que giran en torno a los influencers es que se les da un altavoz capaz de llegar a millones de personas cuando no lo merecen. Algo parecido ha demostrado el ‘tiktoker’ Naim Darrechi que, con 26,8 millones de seguidores en Tik Tok, no sabe medir las consecuencias de sus actos y palabras. En una entrevista con el también polémico ‘youtuber’ Mostopapi, Darrechi ha confesado sus problemas para mantener relaciones sexuales con preservativo. Tanto es así, que el ‘influencer’ ha tomado por su cuenta y riesgo la decisión de siempre eyacular dentro de la vagina de las chicas con las que practica sexo.

Las declaraciones del tiktoker han escandalizado a las redes sociales, pero no a su entrevistador, quien continúa la charla con cierta perplejidad, aunque riéndole las “gracias” de Darrechi. La cita textual, para evitar interpretaciones erróneas, es la siguiente: “Me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Un día dije: ‘es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así durante tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema’”. El vídeo original, publicado por Mostopapi, ya ha sido retirado de YouTube.

para los que aún no conocían a #naimdarrechi es este personaje. un chico que se ha hecho popular en redes simplemente por ser atractivo y que ha aprovechado su nombre para abusar de la inocencia de muchas. por favor denunciad sus perfiles…

Lo que ha enfurecido a las redes no solo ha sido el hecho de eyacular sin consentimiento previo dentro de otra persona, sino la naturalidad con la que Naim asegura que es estéril al no haber dejado embarazada a nadie, sin ningún diagnóstico que demuestre su condición. “¿Y ellas no te dicen nada?”, le preguntó Mostopapi. “Sí, pero bueno. Yo les digo que estén tranquilas, que soy estéril”, remata el ‘tiktoker’ para desatar las risas de su interlocutor, al que las redes también consideran cómplice de normalizar estos comportamientos sexuales.

Naim Darrechi se ha disculpado a través de su cuenta de Instagram, pero en lugar de retirar sus afirmaciones ha explicado que “ojalá ese trozo no hubiera salido y se hubiera cortado”.

Naim en vez de decir que no piensa lo que dijo que es mentira que haga eso y pedir perdón , dice que ojalá lo hubieran cortado OSEA SI QUE LO HACES ??? 😂😂🤡🤡🤮🤮 pic.twitter.com/e7MfJRa203 — EricF.G.👼🏻🦂 (@EricfgYT) July 12, 2021

“Si te has descuidado y te has quedado embarazada, te jodes”

No es la primera vez que las opiniones de Naim Darrechi generan polémica. El ‘tiktoker’ es partidario del aborto, pero solo cuando se trata de relaciones sin consentimiento. Para el resto, dice que “si te has descuidado y te has quedado embarazda, te jodes”. Las redes, por su puesto, le han echado en cara su doble moral, ya que por un lado defiende el aborto cuando no hay consentimiento, mientras que en el ámbito privado “acaba dentro siempre” porque sospecha que es estéril.