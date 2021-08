La foto de Gema López en la playa que sorprende a sus fans: todos dicen lo mismo

Gente

Gema López está disfrutando de unas vacaciones idílicas en Mallorca tras una temporada de lo más estresante en el plató de ‘Sálvame’ a consecuencia de la serie documental de Rocío Carrasco y todas las polémicas y controversias que se han devenido desde su estreno. La periodista se ha convertido en toda una influencer y está compartiendo con sus más de 300.000 seguidores de Instagram varias fotografías de sus jornadas de playa ataviada con las últimas tendencias veraniegas.

La colaboradora de ‘Sálvame’ tiene un gusto exquisito para la moda y sus looks no pasan desapercibidos entre sus seguidores. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones no ha sido su ropa lo que más ha llamado la atención de los fans de Gema López, sino que todos los ojos se han puesto en el peinado de la periodista. Mientras que en sus intervenciones televisivas suele lucir una melena perfectamente alisada, la humedad propia de Mallorca ha rizado su cabello y ha dado lugar a una imagen nunca antes vista en ella.

Son muchos los seguidores los que se han percatado de los bonitos rizos de Gema López, y la mayoría de ellos le ha recomendado que se deje el pelo así en sus colaboraciones en ‘Sálvame’. “Muy guapa con estos rizos, no sé si es tuyo o moldeado, me gustas más así”, ha señalado una de las fans, mientras que otra ha apuntado: “Hola Gema, ¿por qué no sales a si con tu pelo sin alisar?”. Además, otro de los internautas ha incurrido en una falta de respeto, señalando que a veces parece que la tertuliana utiliza peluca: “Estás mucho mejor con tu pelo que con la peluca que te pones para la tele”.

¿Nueva ilusión?

Además, en la publicación, Gema López ha apostillado el siguiente comentario: “Si me das a elegir, me quedo contigo”, junto a un emoticono de lo más travieso. ¿A quién ha dedicado estas bonitas palabras? Parece que la periodista tiene una persona favorita, y aunque la dedicatoria puede ir dirigida a su hija Nadia, con quien pasa las vacaciones en Mallorca, tampoco habría que descartar que la colaboradora de ‘Sálvame’ tuviera una nueva ilusión amorosa tras su divorcio de su marido, Antonio Pardo Sebastián, en 2018.