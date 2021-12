Antonio David acusa a colaboradores de Sálvame de ‘mentir’ por dinero: “Los han silenciado y vetado”

Egos TV

Antonio David ha sorprendido a todos sus seguidores con el último vídeo de su canal de Youtube. El ex guardia civil ha destacado algunos casos que, al igual que pasó con el suyo, alcanzaron una gran repercusión mediática. Hace referencia a Dolores Vázquez, la mujer que fue injustamente acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof; a Mario Biondo, el marido fallecido en extrañas circunstancias de Raquel Sánchez-Silva; y al periodista Pepe Navarro. El malagueño se ha comparado con ellos asegurando que, “para la ´Fábrica de la tele, la Justicia se ha equivocado con todos ellos.

Antonio David Flores en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

Con un discurso de veinte minutos de duración, Antonio David hace referencia a la acusación por supuestos malos tratos que su ex, Rocío Carrasco, lanzó sobre él durante la emisión de la primera parte de la docuserie. A pesar de que no existe sentencia que le condene y que su caso se encuentra sobreseído, fueron muchos los que dieron por cierto el testimonio de la hija de Rocío Jurado, acusando, por lo tanto, a un hombre inocente a ojos de la Justicia.

En el minuto 14, el marido de Olga Moreno y padre de Rocío Flores ha mandado un recadito a algunos de los que fueron sus compañeros cuando este colaboraba en ‘Sálvame’: “Para los colaboradores que trabajan en el programa, hay algunos de ellos que no están de acuerdo con las directrices marcadas pero les imponen que hay que hablar mal de mí a costa de lo que sea, y ellos han dicho que sí”, comienza diciendo. En una guerra que parece no tener fin por parte de Antonio David, el protagonista ha querido matizar lo siguiente: “Hay otros colaboradores que, a pesar de su oposición, los han silenciado, vetado y han guardado silencio sin entrar a contradecir opiniones de presentadores por no perder su silla y su puesto de trabajo”. El ‘youtuber’ concluye, sin querer especificar a quienes se refiere, el que ha sido uno de sus vídeos más comentados.