Exclusiva: Camila Naranjo, viuda de Humberto Janeiro, contra Jesulín y Campanario: “No les he felicitado porque no quiero saber nada de esa gente”

Ha pasado casi un año y medio desde que Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique, perdiese la vida en medio de la pandemia mundial que a día de hoy sigue conviviendo entre nosotros. La que fuese su pareja durante más de dos décadas, Camila Naranjo, decidió apartarse del foco mediático y de todas las polémicas del mediático clan.

Camila Naranjo el día del funeral de Humberto Janeiro en Ubrique FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Ahora, después de asegurar que ninguno de los hermanos cuidaron de su padre cuando este estaba enfermo, algo que ella sí hizo. Desde que todos coincidiesen en el entierro del patriarca, no han vuelto a tener ningún tipo de relación. ‘La Razón’ se ha puesto en contacto con la protagonista para conocer de primera mano qué es lo que piensa sobre el embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Una noticia con la que se ha mostrado de lo más tajante: “No he felicitado a Jesulín ni a María José por su embarazo. No quiero nada con esta gente, no me importan en absoluto. A mí me importan los míos”, desliza.

Humberto Janeiro, sus tres hijos, María José Campanario y Beatriz Trapote en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Además, le ha mandado una indirecta que no dejará indiferente a a los Janeiro: “Humberto quería mas a mis nietos que a los suyos, eso te lo aseguro”, sentencia Camila, dejando bien claro el gran vínculo que existió con la familia de quien se convirtió en su mayor apoyo en los últimos tiempos.

Camila Naranjo no vive precisamente sus días más felices, ya que se acercan las fiestas navideñas que tanto detesta, sobre todo durante los dos últimos años tras la muerte de Humberto el pasado mes de agosto de 2020. Ahora se encuentra totalmente volcada en el cuidado de los suyos, concretamente en su madre, quien atraviesa una delicada situación en la actualidad debido a su avanzada edad: “Estoy cuidando de mi madre que ahora mismo está impedida, el resto no me importa”, concluye.