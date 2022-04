La extraña enfermedad que sufre Paz Padilla por la que tiene prohibido beber alcohol

Paz Padilla atraviesa un momento delicado a nivel profesional y personal. La gaditana fue despedida de ‘Sálvame’ el pasado mes de enero tras una fuerte discusión pública con Belén Esteban, la cual provocó que esta decidiese abandonar el plató y las instalaciones de Mediaset.

Paz Padilla y Belén Esteban en un montaje

Esto ha provocado que Paz y la productora para la que tantos años trabajó se vean las caras el próximo 31 de mayo en unos juzgados de Madrid tras la demanda de esta por “despido improcedente”. Este medio asegura que su intención es la de demostrar ante el juez que existió “alevosía y premeditación” de cara a su despido. Contará con compañeros que testificarán a su favor.

Hace tan solo unas horas, ha vuelto cobrar relevancia la enfermedad con la que convive Paz Padilla desde hace algunos años: el Síndrome de Gilbert. Esta dolencia, que no resulta grave, se manifiesta con la aparición de una piel amarilla en todo el cuerpo, sobre todo en el rostro. No tiene cura, pero con llevar una vida saludable, un control de la alimentación y sobre todo, acudir a revisiones médicas cada ‘x’ tiempo, son hábitos suficientes para que el paciente no corra ningún tipo de riesgo. El único inconveniente, por llamarlo de alguna manera, es que quien padezca esta rara enfermedad, la cual solo afecta a un 10% de la población, no puede probar ni una gota de alcohol.

Los pacientes con Síndrome de Gilbert pueden suelen tener más altos niveles de bilirrubina en sangre, y cuya aparición de los síntomas se debe al estrés, al cansancio, al consumo de alcohol, intervenciones quirúrgicas, infecciones o la ingesta de determinados medicamentos.

Paz ya confesó hace algún tiempo en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, que desde que esta dolencia apareció en su vida optó por dejar de lado las bebidas alcohólicas y por cambiar radicalmente su alimentación para evitar las posibles consecuencias y contratiempos de la misma.

