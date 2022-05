Muere Virtudes, la tía ‘favorita’ de Chayo Mohedano y cuñada de Rosa Benito

Hoy es un día triste para Rosa Benito y Rosario Mohedano. Virtudes, cuñada de la colaboradora de ‘Ya es Mediodía’ y tía de Chayo, ha fallecido en las últimas horas debido a motivos que ninguna de las dos ha querido desvelar.

Tanto Rosa como su hija han querido despedirse públicamente de ella a través de sus respectivas redes sociales con unas bonitas palabras que han dejado conmocionados a sus miles de seguidores.

“Mi hoy, no tiene color, se apago tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba una sensación a todo, siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todo los años que estuvimos juntas, 50 largos…una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves que injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tanto años has luchado. Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidare, que siempre serás las sonrisas eterna, que hiciste muy feliz a mi hermano que ahora el me preocupa ( que será de él sin ti) mis sobrinos, tus nietos .Cuanto dolor! Solo quiero que sepas que te quiero, y hablo en presente, porque siempre estarás en mi vida, en mi corazón aunque hoy esté roto💔Vuela alto, muy alto!!! Descansa en Paz”, ha escrito Rosa Benito junto a una foto en la que aparece ella en compañía de Virtudes y de uno de sus hermanos, Juan Carlos, el marido de la ya fallecida.

Por su parte, Rosario Mohedano también ha querido darle ese último adiós a una de sus tías favoritas con una emocionante publicación en forma de carta de despedida.

“No habrá otra como tu tita, ejemplo de mujer trabajadora ,cariñosa y amorosa con toda su familia. Siempre tenias una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar …y hacías especial cada momento……cuanto te voy a echar de menos tita. Estábamos organizando un viaje para verte la semana que viene queriendo contarte muchas cosas y achucharte hasta que me dolieran los brazos ,pero no ha podido ser…no hemos tenido tiempo .Hoy tengo el alma rota por tu partida tita Virtudes .A mis primos que son como hermanos y a mi tío Juan Carlos ,todo mi amor incondicional .Ahora nos vemos. Os quiero familia. Te quiero tita ♥️Descansa en paz”.