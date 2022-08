Esta es la versión de Carmen Lomana tras el supuesto altercado con sus vecinos de Marbella: “Es todo mentira”

El nombre de Carmen Lomana se ha visto envuelto en polémica después de que el programa de Telecinco ‘Socialité' asegurase que vecinos de Puerto Banús (Marbella) habían llamado a la Policía tras encontrarse su coche mal aparcado, una acción por la que la de León podría recibir la multa pertinente.

Carmen Lomana derrocha elegancia en el Starlite Festival de Marbella FOTO: GEN GTRES

El paparazzi Jordi Martín desvelaba en el citado programa lo siguiente: “Carmen ha venido hasta aquí, hasta el parking de este restaurante, y tras llevar un buen rato buscando un sitio en el que dejar su coche, ha decidido aparcarlo en una zona prohibida justo delante de la puerta del restaurante. Le ha echado muchísimo morro, no se lo ha pensado dos veces a la hora de tirar ahí el coche”.

Ante el revuelo generado de noticias y comentarios, Lomana, muy enfadada, ha querido aclarar esta situación en primera persona a través de sus redes sociales, más concretamente en su cuenta personal de Instagram y también en Twitter. Allí ha dado las explicaciones pertinentes, tal y como se puede ver a continuación.

“Han dicho que yo había aparcado mi coche mal. Podía estar mal, pero yo había pedido permiso. Todo lo que han dicho de lo de la Policía es totalmente mentira. No nos podemos creer absolutamente nada... Es una vergüenza que inventen sobre la marcha”, ha comenzado diciendo la celebrity. “Yo puedo hacer lo que me de la gana, asumiendo consecuencias, pero lo que no puedo es que inventen algo que yo no he hecho. Es como si yo mañana me invento que he visto a la presentadora de ese programa prostituyéndose... Y luego hablarán del derecho al honor y todo eso”, desliza.

“Es todo mentira, ni había vecinos ni estaba en el restaurante. Tampoco estaba enfadada... Puede ser muy gracioso para ellos pero a mí no me hace ninguna gracia”; ha concluido una enfadada Carmen Lomana.